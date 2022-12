Sud du Québec: début de semaine sous le soleil

Le temps s’annonce ensoleillé pour le début de semaine tandis que le mercure se maintiendra à la baisse pour la majeure partie du Québec.

Le soleil sera donc bien présent dans le ciel azuré du Québec, avec toutefois des nuages passagers, parfois denses, notamment dans l’est de la province, selon Environnement Canada.

À Montréal, on s’attend à des températures -5°C sous le soleil, mais il fera encore plus froid dans les secteurs de l’ouest de la province, notamment en Outaouais et en Abitibi.

Un même scénario météo est à prévoir pour le centre du Québec avec du soleil dans le ciel bleu et un mercure affichant -8°C au thermomètre à Québec, en Beauce et en Estrie.

En revanche, dans l’est du Québec, les choses risquent de se gâter, puisque de la neige pourrait affecter certains secteurs, notamment dans le Bas-Saint0Laurent et la Gaspésie.

L’agence fédérale a émis un bulletin météorologique spécial pour les secteurs de Matane, Sainte-Anne-des-Monts et les Îles-de-la-Madeleine qui seront secoués par des vents forts.

Le temps ensoleillé devrait persister mardi et dans le sud et le centre de la province, alors que des nuages denses pourraient amener un cycle neigeux de moindre importance pour mercredi.