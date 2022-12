Un nombre record de demandes à la Fondation Rock-Guertin

L’organisme d’aide alimentaire Fondation Rock-Guertin, à Sherbrooke, en Estrie, a reçu cette année plus de 3000 demandes de paniers de Noël, aussi appelés les Paniers de l’Espoir.

L’an dernier, 1800 familles avaient reçu l’aide de la Fondation pour la même période. La demande a donc presque doublé en 2022, alors que les besoins en aide alimentaire sont plus criants que jamais partout au Québec.

«3000, ce sont les demandes qui ont été faites en ligne, mais en fait, il y en a plus que ça. C’est-à-dire qu’il y a des organismes [qui nous contactent] et nous disent “moi j’ai 50 bénéficiaires qui habitent à tel endroit”», a expliqué Stéphanie Blanchard, directrice au développement des affaires et aux communications.

L’organisme manque toutefois d’espace pour entreposer toutes les boîtes et les denrées, en plus d’avoir des enjeux d’approvisionnement auprès des fournisseurs. Avec cette demande à la hausse, la Fondation ne sera pas en mesure de remettre les paniers à tous les bénéficiaires à temps pour les Fêtes, puisqu’elle a atteint sa capacité maximale estimée à 2500 familles. Personne ne sera laissé pour compte, et tous les bénéficiaires recevront leurs paniers. Certains devront, cependant, patienter jusqu’au début du mois de janvier.

«Toute la logistique de distribution [...] c’est très complexe. Réussir à faire 2500 familles, et chaque famille reçoit quatre boîtes pleines. [...] On a reviré la situation de tous les côtés depuis des semaines. Il ne faut pas [non plus] oublier que l’on travaille avec des bénévoles et qu’ils commencent à être fatigués», a rappelé Stéphanie Blanchard.

Plusieurs dizaines de bénévoles travaillent d’ailleurs d'arrache-pied depuis le mois de novembre en vue de la remise des paniers de Noël prévue les 16 et 17 décembre. Depuis 1984, je prends une semaine de vacances que je consacre à la Fondation pour la semaine des Paniers de l’Espoir », a témoigné Daniel Grégoire, un bénévole qui s’implique auprès de la Fondation Rock-Guertin depuis près de 39 ans.

Les actes de générosité sont aussi nombreux dans la communauté. À la résidence Chartwell Seigneuries du Carrefour de Sherbrooke, une collecte de denrées alimentaires a eu lieu ce lundi auprès des résidents. L’objectif était d’amasser entre 10 et 20 boîtes de denrées alimentaires, destinées à la Fondation Rock-Guertin.