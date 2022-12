Un projet de loi difficile à digérer pour un restaurateur

Le gouvernement ne s’attarde pas sur le bon enjeu en voulant implanter un projet de loi fixant l’âge général pour travailler à 14 ans sauf pour quelques exceptions, estime un propriétaire de cantine de Saint-Alphonse-de-Granby, en Estrie.

En entrevue à QUB radio, Pascal Lamarche, qui a embauché des jeunes âgés entre 11 et 15 ans à sa cantine La Grande Gueule, a mentionné qu’il préconise davantage un encadrement des entreprises auprès des jeunes qui veulent avoir une chance de travailler. «Il faut s’assurer qu’il n’y ait pas d’exagération. Oui, ça arrive que des employeurs exagèrent sur certains jeunes», a reconnu celui qui a embauché une fille de 11 ans l'été dernier.

À cet égard, l'homme d'affaires précise que le niveau de maturité est différent d’un jeune à l’autre. Par conséquent, mettre un âge minimum serait une erreur. «Il y a des jeunes de 10-11 ans qui sont plus avancés que d'autres de 14 ans. On fait quoi avec ceux qui veulent travailler», s'est-il demandé au micro de Guillaume Lavoie. Pascal Lamarche recommande de faire la juste part des choses, car il a vu des enfants de 11 ans plus performants que des individus plus âgés qu’eux.

Pendant la période scolaire, certains jeunes ont pris la décision de ne pas travailler à la cantine. Toutefois, lorsque l’été arrive, ils veulent faire de grosses journées. «Même moi ça me surprend. Je prône pour qu’ils fassent un quart de trois ou quatre heures, qu’ils prennent une pause dans l’après-midi pour profiter de la piscine et reviennent travailler à 17 h 00. Chaque cas est différent et il faut juste s’adapter», a-t-il recommencé.

Questionné à savoir si on devrait implanter une limite d’heures pendant l’année scolaire, M. Lamarche a mentionné qu’il y avait des jeunes de 12 ans qui pouvaient travailler 16 heures par semaine sans impact sur leur rendement scolaire. «Dans le cas où ils ont un problème à étudier convenablement sans être fatigués, les jeunes vont s’en apercevoir. Il faut leur faire confiance», précisant qu’il n’y a aucune obligation d’heures minimum à son commerce.

Selon lui, des gens pensent à tort que les employeurs forcent les jeunes à travailler. «Le travail va les aider à avancer et s’accomplir. J’ai de la misère à comprendre qu’on va leur dire qu’ils doivent rester à la maison et que c’est seulement à 14 ans qu’ils pourront travailler.»