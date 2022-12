Les animaux occupent une place importante dans nos vies, et cet hôtel en sait quelque chose, puisque ce ne sont pas des humains qu’il accueille, mais bien des animaux.

Notre journaliste Dominique Talbot s’est rendu chez Muzo, cet hôtel et garderie qui est réservé aux animaux.

Réserver un séjour à l’hôtel pour son toutou

Une nuitée à l’hôtel canin et félin peut varier entre 35$ à 85$ par jour selon la grandeur de cage ou chambre sélectionnée.

«On a des suites junior, des suites standard, une présidentielle et une suite de luxe pour faire un lien avec les termes de l’hôtellerie», dit Mme Zago.

Si vous voulez réserver un séjour pour votre compagnon à quatre pattes, vous devrez toutefois vous y prendre d’avance, puisque les réservations pour la période du temps des Fêtes débutent en juillet pour l’hôtel Muzo!

Les effets de la pandémie

Selon un sondage Léger réalisé en 2021, il y aurait plus de 2 millions de chats et plus d’un million de chiens au Québec, un chiffre qui a été exacerbé pendant la pandémie de COVID-19.

Cependant, en raison du confinement, la propriétaire de cet hôtel, Linda Zago, explique que certains de ces chiens ont développé des troubles de comportement que l'on peut observer lorsqu'un chien manque de socialisation.

«Après la pandémie, on s’est rendu compte qu’ils n’y avaient pas eu beaucoup d’interactions», dit Linda Zago propriétaire de l’Hôtel Muzo. «Il y a eu beaucoup d’anxiété de séparation quand est venu le temps de retourner au travail.»

L’amoureuse des animaux explique qu’une période d’évaluation est requise avant de pouvoir amener Félix et Fido à la garderie.

«Il faut que le nouveau venu s'intègre bien à l’équipe de départ», explique-t-elle. «Nous n’évaluons pas que le chien qui veut entrer, mais la relation qu’il va avoir avec ceux qui sont déjà membres.»

Mme Zago explique que pour être admis à la garderie, un chien est évalué sur sa capacité d’intégration et sa façon de se comporter en présence d’autres chiens.