Une salle d’accueil destinée aux Premières Nations à l’hôpital de Sept-Îles

Une salle d’accueil destinée aux membres des Premières Nations a été inaugurée lundi matin à l’hôpital de Sept-Îles.

Ce projet vise à améliorer les services de première ligne dans un contexte culturellement sécurisant.

La salle a été aménagée au coût de 30 000 $ à l’entrée principale de l’hôpital.

Une artiste innue a décoré cette salle d’accueil est destinée aux Innus et Naskapi pour améliorer l’accès aux services de premières lignes à l’hôpital.

Un agent de sécurisation culturelle, Beaudoin Lalo, a la tâche de répondre aux demandes d’information de la clientèle autochtone. Il est en poste depuis le printemps dernier et a déjà constaté les bienfaits de cette démarche auprès des patients autochtones. «Quand ils viennent, ils décompressent, un peu de stress vécu et de toutes les affaires qu'on peut vibre dans un hôpital», a indiqué Beaudoin Lalo. «Ils viennent ici et ils se retrouvent eux même. Ils parlent avec des gens qui parlent leur langue. C'est ça qui est important.»

Le Centre de santé de la Côte-Nord souhaite déployer un service du genre dans tous ses établissements de la Côte-Nord. «Ça dépend des opportunités financières et d'infrastructures», a indiqué la présidente-directrice générale, Manon Asselin.

Le chef de Uashat mak Mani-Utenam a salué l'initiative tout en rappelant la volonté des Innus de se doter de leur propre centre de santé. «On a de l'expertise. On va peut-être créer un centre hospitalier régional peut-être privé, on ne le sait pas. Mais on veut ce service dédié aux Premières Nations, par rapport à l'autodétermination.»