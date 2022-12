Abus sexuels dans l’armée: la ministre de la Défense émue aux larmes

Le ménage a commencé pour venir à bout des abus sexuels dans l’armée et il se fera en toute transparence, a assuré la ministre de la Défense Anita Anand, émue aux larmes.

«La lumière du soleil est le meilleur désinfectant», a déclaré la ministre en annonçant avoir accepté toutes les 47 recommandations du rapport de l’ex-juge Louise Arbour sur l’inconduite sexuelle dans les Forces.

Jamais un gouvernement n’avait réagi de la sorte à un rapport sur ce sujet qui mine l’armée depuis des années et a donné lieu à plus d’un rapport tabletté.

«Cette fois c’est différent», a assuré la ministre expliquant que pour la première fois le gouvernement fédéral non seulement accepte l’ensemble des 47 recommandations, mais en plus s’engage à faire état publiquement de ses progrès tous les trimestres et nomme une vérificatrice externe pour surveiller le tout.

Justice civile

Le processus connaît cependant déjà un os de taille : l’armée peine à transférer les enquêtes pour crimes sexuels à la justice civile

Depuis un an, la police militaire a transféré 57 dossiers d’enquête aux services policiers fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux. La Sûreté du Québec participe activement au processus depuis février 2022 à la demande du ministère de la Sécurité publique du Québec.

Toutefois, 40 enquêtes restent toujours entre les mains de la police militaire, les services civils ayant refusé de les prendre en charge en raison de leur complexité, parce que les faits allégés se seraient déroulés en déploiement à l’étranger ou parce qu’ils manquent de ressources, notamment.

Le transfert de ces enquêtes est une recommandation clef du rapport Arbour. Elle stipule que toutes les accusations d’infraction au Code criminel à caractère sexuel visant les militaires relèvent de « la compétence exclusive des autorités civiles » et « que les cas de harcèlement sexuel soient traités par la Commission canadienne des droits de la personne ».

Doper le recrutement

Pour la ministre Anand, respecter les recommandations de Mme Arbour n’est pas seulement «moralement juste», c’est «une nécessité opérationnelle». Sans cela, il sera impossible pour les Forces de recruter et de conserver leurs meilleurs éléments.

À l’heure actuelle, un poste sur dix dans l’armée est vacant ce qui constitue le plus grand danger à la sécurité du pays, d’après le Chef d’état-major Wayne Eyre.

« Le Canada a besoin de Forces armées canadiennes capables d'attirer et de retenir des talents de toute la société. Si nous ne pouvons pas protéger nos membres, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'ils veuillent nous rejoindre et qu'ils soient en mesure de nous protéger», a écrit Mme Anand en réponse au rapport Arbour.

Et la prise de conscience qui s’opère depuis l’arrivée en poste de Mme Anand il y a un an semble déjà porter fruit.

Les Forces armées canadiennes ont reçu 6758 nouvelles candidatures en novembre seulement, alors qu’elles en reçoivent en moyenne 2005 à 2030 par mois habituellement. Il faudra cependant jusqu’à un an avant que ces candidats soient pleinement intégrés comme recrues, voire plus s’ils ne sont pas citoyens canadiens.