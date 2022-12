Bris du système de chauffage: des étudiants forcés de porter un manteau et une tuque en classe

Des élèves de l'école secondaire l'Escale, à Louiseville, sont forcés de porter leur manteau et leur tuque en classe toute la journée en raison d’un bris du système de chauffage qui risque de perdurer plusieurs jours.

La température intérieure de certaines classes oscillait entre 10 et 15 degrés, mardi. Approximativement le tiers de l’école est affecté par la panne de chauffage.

Le problème vient d’une composante de l'unité de chauffage qui est présentement défectueuse. Or, la pièce à remplacer doit être faite sur mesure, ce qui entraîne des délais supplémentaires.

«C’est environ 250 élèves qui sont touchés par ce secteur-là. On a pu relocaliser certains élèves. Mais il y'en a d'autres qui devront malheureusement faire leurs cours dans ces classes-là qui sont moins chaudes. Les jeunes peuvent mettre un manteau pour être plus confortables. On s'attend que la semaine prochaine, le problème soit réglé», a expliqué Luc Galvani, directeur général du Centre de service scolaire Chemin-du-Roy.

En prime, des travaux sur le mur extérieur sont aussi en cours, ce qui n’aide pas à garder la chaleur à l’intérieur. Le Centre de service scolaire Chemin-du-Roy a demandé à l’entrepreneur de placarder davantage pour une meilleure isolation. Des classes ont été relocalisées et plusieurs chauffages d'appoint installés.

Les morceaux de la pièce proviennent de Montréal. Ils seront envoyés et assemblés chez Ominifab à Louiseville pour être installés en début de semaine prochaine.