Briser l’isolement des personnes âgés: des CPE dans les maisons des aînés

Afin de briser l’isolement et la solitude chez les aînés, Québec propose de jumeler les futures maisons des aînés avec des centres de la petite enfance (CPE), une idée qui devrait voir le jour à Trois-Rivières.

Ainsi, le gouvernement a mis en place cinq projets où les deux types d’établissements seront jumelés pour les faire cohabiter.

Sur la rue Fusey à Trois-Rivières, les travaux avancent. Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (MCQ) a pris en charge le projet, qui sera réalisé en collaboration avec le CPE l'Arbre Enchanté.

La directrice du CPE, Chantal Gélinas, a expliqué être encore en discussions sur plusieurs points du projet, comme le nombre de places qui seront créées. Elle se dit toutefois emballée par l'idée. «On était déjà dans ce créneau-là. On avait déjà des liens avec une maison pour personnes âgées.»

Cette cohabitation qui va voir le jour à Trois-Rivières existe déjà ailleurs au Québec. C’est le cas au Manoir Soleil situé à Chambly. Là-bas, ça fait une trentaine d'années que les aînés font régulièrement des activités avec les enfants, lecture, bricolage, jeux et d'autres. Les résidents sont visités pratiquement chaque jour par les petits.

«On voit les yeux changer, le sourire revenir. On a même des personnes qui sont aphasiques, qui ne parlent plus, mais en présence d'enfants retrouvent des mots», a souligné la présidente du Manoir Soleil, Nancy Gaudet.

Le Centre d'Action bénévole (CAB) du Rivage, qui offre un service appelé mamie tendresse, a aussi témoigné des bienfaits d'un jumelage. Ce service est destiné aux familles qui ont un enfant de moins d'un an. Les «mamies» sont jumelées avec une famille et sont invitées à s'occuper de l'enfant, le nourrir ou le bercer le temps de quelques heures. «Elles sont rendues à 65. Il y en a qui ont 70 ans et [le fait] de passer du temps avec cet enfant-là [leur donne] l'impression d'aller se chercher de l'énergie», a fait voir la responsable des communications au CAB du Rivage, Geneviève Dauphin.

Il y a toutefois un enjeu, soit celui relié à la transmission des microbes. Le CIUSSS MCQ est toutefois bien au fait des risques. Quant au Manoir Soleil, la procédure est simple, quand par exemple une épidémie de gastro arrive, les jeunes ne se présentent pas dans la résidence.

Comme la livraison de la maison des aînés est prévue pour la fin 2023 ou le début 2024, le CIUSSS se concentre sur le volet construction pour l'instant. Les discussions quant aux activités offertes dans le cadre du projet auront lieu plus tard dans le processus.