Le journaliste Martin Leclerc de Radio-Canada révélait mardi un viol collectif présumé concernant trois joueurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ), un énième scandale dans le monde du hockey, que fustigent les membres du panel d’analyste à «La Joute».

Le drame serait survenu en 2016, alors que la victime alléguée n’avait que 15 ans. Deux joueurs étaient eux-mêmes mineurs au moment des faits.

Pour Elsie Lefebvre, les scandales qui éclaboussent successivement le monde du hockey sont particulièrement parlants.

«C’est exactement ça qui est révoltant : fois après fois, ça touche presque toujours le hockey. C’est comme si ce sport-là était gangréné. Je ne sais pas si on peut aller jusqu’à dire que c’est un sport d’hommes blancs, machos, virils, je ne sais trop», dit-elle, découragée.

«La seule chose qui me rassure un peu c’est que le cas a eu lieu en 2016, donc ça fait longtemps. Mais il faut que les choses dans le hockey changent. J’ai l’impression que ce sport-là est resté figé dans les années 70 et ça me donne mal au cœur», ajoute-t-elle.

Thomas Mulcair, qui espère voir une mobilisation généralisée de la part de la ligue, n’a pas manqué de rebondir sur les propos de sa co-panéliste.

«Elsie dit quelque chose que je crois qui est profondément troublant et possiblement vrai : il y a une culture qui vient avec [le hockey], mais il faut changer cette culture-là. Ce changement-là, de mon point de vue, va venir avec les papas, les arbitres, les entraineurs, les gens qui huent et qui crient dans les estrades», énumère-t-il.

L’ancien chef du NPD propose de la sorte un examen quant à l’éducation que l’on offre à nos enfants: «On entend ça souvent: "Quelle sorte planète on va laisser à nos enfants?" Mais je pense qu’on devrait commencer à réfléchir à quelles sortes d’enfants on veut laisser à notre planète".»

La culture profonde de l’organisation du sport amateur apparait traversée de multiples problèmes, qui vont nécessiter, selon Gaétan Barrette, ex-ministre libéral de la Santé, des mesures concrètes.

«Une culture qui est là depuis presque toujours, c’est dur à changer. Et dans ce cas-là, ceux qui sont à la tête, c’est à eux de poser des gestes. Ça va prendre malheureusement un certain temps, mais va falloir le faire, puis s’il faut aller vers des enquêtes, vers des interventions policières, vers des procès, peut-être que c’est ça que ça prendre comme électrochoc pour que les gens changent», conclut-il.

