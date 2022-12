Compétitions internationales: la goutte qui fait déborder la coupe

Les Jeux olympiques en Chine, en Russie, et maintenant la Coupe du monde au Qatar ont orienté les projecteurs vers les problématiques de droits de la personne dans ces pays. Ils ont aussi mis en lumière le fait que les principes nobles sous-tendant la tenue d’événements sportifs internationaux, tels que l’excellence, l’amitié ou le respect, ne sont devenus que de banals slogans publicitaires destinés à masquer la réalité atroce qui se trouve derrière les parades de drapeaux et les stades neufs.

Bien documentés, le génocide, la corruption, la dévastation et la persécution contre les femmes et les communautés LGBTQ+, et la misère qu’ils tentent de cacher, sont désormais le symbole de l’échec des nations à demander des États voyous qu’ils se conforment à un strict minimum de décence.

Des questions importantes

C’est les yeux fermés que les ballons furent bottés sur les terrains qataris, ne nous trompons pas. Les signataires de cette lettre partagent la conviction suivante : on peut faire mieux, on doit exiger plus.

Pour ce faire, on doit collectivement se poser certaines questions. La première : acceptons-nous que les compétitions internationales ne soient dorénavant qu’une vitrine commerciale, vendue à coups de milliards aux plus offrants, par des organisations opaques ? La deuxième : acceptons-nous, en tant que consommateurs, les désastres humains et environnementaux qui en résultent ?

Nous croyons que le public et les politiciens qui le représentent ont le devoir de répondre à ces deux questions en faisant preuve de leadership afin que nous retrouvions des compétitions à échelle humaine, moins dispendieuses, fondées sur des principes plus universels que mercantiles, et qui ne prennent pas en otages des athlètes qui n’ont pas à payer le prix des exactions de ces États. On doit exiger le minimum en matière de droits de la personne en retour de notre participation.

Il y a une solution

Comprenons-nous bien : les organisateurs de ces compétitions ne peuvent en monnayer la tenue sans la participation des délégations nationales des pays respectueux des droits de la personne, y compris celles du Canada. Refusons aussi d’envoyer des dignitaires lors de jeux indéfendables.

Il y a donc une solution. Il faut que le gouvernement du Canada soutienne ses différentes fédérations et sélections nationales afin que celles-ci prennent le leadership à l’échelle internationale et forcent les grandes instances sportives, comme le CIO et la FIFA, à respecter les droits internationaux de la personne lorsque sont attribués de grands événements sportifs.

Notre voix, notre présence et notre marché peuvent être puissants, il ne suffit que de les utiliser.

Alexis Brunelle-Duceppe, porte-parole du Bloc Québécois en matière de Droits de la personne

Sébastien Lemire, porte-parole du Bloc Québécois en matière de Sports

Andréanne Larouche, porte-parole du Bloc Québécois en matière de Condition féminine et Égalité des genres

Alexandre Boulerice, Député Rosemont-La-Petite-Patrie et Chef adjoint du NPD

Mike Morrice, Député de Kitchener Centre pour le Parti Vert du Canada

Jean-Luc Brassard, médaillé d’or des Jeux olympiques d'hiver de 1994.

Claude Mailhot, Animateur de télévision dans le domaine sportif

Projet de de défense des droits des Ouïghours

Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA)

Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne

Association Humura