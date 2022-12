Découverte d'une épave de la ruée vers l'or de la Californie

Une société de sauvetage de l'État de Washington pense avoir localisé l'épave d'un naufrage de près de 150 ans, selon la chaîne de nouvelles WABI 5.

Le navire à vapeur S.S. Pacific a coulé en novembre 1875 emportant avec lui au moins 325 passagers à bord.

Les images sonar de l'épave, à plus de 1000 pieds sous l'eau, sont indubitables.

Le navire à vapeur S.S. Pacific voyageait pour la dernière fois de Seattle à San Francisco lorsqu'il est entré en collision avec un voilier au courant de la nuit.

À bord, en plus d’au moins 325 passagers, se trouvaient des tonnes d'avoine et de houblon, des peaux, 230 tonnes de charbon et une quantité substantielle d'or, comme le détaille la chaîne de nouvelles WABI 5.

Jeff Hummel, qui explore les eaux du nord-ouest depuis les années 1980, est entré en contact avec un pêcheur local qui a été en mesure de lui fournir un morceau de charbon retrouvé dans l’épave.

Hummel a fait tester l’échantillon et a déterminé qu’il s’agissait bel et bien d’un échantillon provenant du S.S. Pacific.

Après 12 missions, son équipe et lui ont finalement été en mesure d’identifier le navire.

Hummel estime que les efforts de sauvetage et de récupération prendront plusieurs années.

Une fois terminé, le plan est de construire un musée dans la région de Seattle avec certains des artefacts du navire pour aider à préserver son histoire.