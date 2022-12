«D’ici un an ou deux, on va aller en élections à l’initiative des libéraux»

Affirmant que le Canada vit présentement une crise au sein de son système de santé, notamment en pédiatrie au Québec, Jagmeet Singh a affirmé qu’il n’écarte pas la possibilité de retirer son appui au gouvernement.

Il presse notamment Justin Trudeau à faire preuve de leadership en rencontrant les premiers ministres de chaque province pour tenter de trouver des solutions.

Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, affirme qu'il n’en croit toutefois pas un mot.

«M. Singh a besoin absolument d’élection partielle pour démontrer aux gens qui ont déjà soutenu le NPD qu’ils ont encore un sens», lâche-t-il en entrevue à l'émission Le Bilan. «Il fait semblant d’être prêt à défier le gouvernement Trudeau, on sait très bien que ce ne sera pas le cas.»

Des élections à prévoir, selon Blanchet

Justin Trudeau pourrait saisir l’opportunité de déclencher des élections fédérales si cela signifiait qu’il obtiendrait la majorité, selon M. Blanchet,

«Les conservateurs ne soutiendront jamais le gouvernement de M. Trudeau et le Bloc n’en ressent pas non plus le besoin», dit M. Blanchet. «À partir du moment où tu fais une entente avec quelqu’un et que tu fais semblant d’être majoritaire, on dédouane les autres partis de ne pas tenir le gouvernement.»

Le politicien estime qu’il ne faut pas laisser Justin Trudeau «sans surveillance» suite aux décisions que le gouvernement fédéral a prises quant à l’immigration et l’économie, notamment.

«Il y a 50 000 entreprises qui sont menacées d’être en graves difficultés financières à cause de leur propre incompétence, ce ne sont pas des gens qui sont dignes de confiance», dit-il. «Je ne fais pas confiance à Justin Trudeau ces temps-ci.»