Éducation financière: un enseignant du primaire installe un système monétaire dans sa classe

Un enseignant du primaire à St-Georges-de-Windsor, en Estrie, a instauré un système monétaire dans sa classe pour enseigner l’éducation financière à ses élèves.

«Comme cadeau pour le mois de décembre, je leur offrais leur loyer», a lancé Francis Vigneux-Blais enseignant de 3e et 4e année en entrevue à QUB Radio mardi.

L’enseignant a installé un système monétaire simple en classe pour faire des apprentissages à ses élèves de huit et neuf ans.

«Moi je leur loue le bureau, comme quand ils auront un appartement plus tard. On a aussi instauré un nouveau concept qui est l’intérêt. Les élèves peuvent venir déposer leur argent à mon bureau, comme si j’étais la banque. Après un certain nombre de temps, moi je leur redonne un montant plus gros. Ils vont comprendre que l’argent travaille pour eux», a expliqué M. Vigneux-Blais au micro de Philippe-Vincent Foisy.

Pour motiver les élèves, l’enseignant s’est procuré des ensembles pédagogiques dans lesquels l’argent ressemble à de la vraie, avec les mêmes couleurs et des logos semblables.

«C’est très motivant pour les élèves. Ils amassent des sous en prenant soin de la classe, en faisant des bons travaux. Et on a dressé une liste de privilèges qu’ils peuvent se payer», a-t-il précisé.

Ce cours d’éducation financière s’explique par la venue récente d’un stagiaire en classe.

«Il m’a dit que s’il avait eu la chance de recevoir des cours sur l’éducation financière plus tôt dans sa vie, il aurait sans doute fait de meilleurs choix financiers aujourd’hui», a raconté M. Vigneux-Blais, qui constate qu’il s’agit d’un sujet peu abordé dans les écoles primaires.

Notons que l’enseignant partage quelques-unes de ses leçons sur sa page TikTok La Classe de Francis.