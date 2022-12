Ferme d’Hiver: 46 millions $ accordés à l’entreprise pour quadrupler sa production

L’entreprise québécoise Ferme d’Hiver a obtenu 46 millions $, notamment de la part du gouvernement du Québec, pour quadrupler sa production de fraises et atteindre un million de kilos produits par année sur son site de Vaudreuil.

Ferme d’Hiver, qui combine l’agriculture à l’intelligence artificielle a annoncé mardi avoir reçu ce financement de la part du gouvernement provincial, d’Investissement Québec et grâce aux nouveaux investisseurs (Desjardins, Financement agricole Canada, La Financière agricole du Québec, Capital Financière agricole inc. et deux partenaires privés).

Ces fonds serviront à construire une des plus importantes fermes verticales vouées à la fraise au monde, a précisé l’entreprise par voie de communiqué.

Au cours des prochains mois, six salles de 600m2 chacune seront ajoutées aux deux déjà en activité et permettront de cultiver la fraise tous les mois de l’année.

Pour déployer le projet, Ferme d’Hiver a aussi annoncé avoir fait l’acquisition de l’entreprise de son partenaire maraîchère, Les Serres Vaudreuil.

«L’arrivée de nouveaux partenaires est une marque de confiance envers le potentiel industriel de Ferme d’Hiver et notre capacité à livrer un fruit de qualité supérieure. Plus que jamais, il importe d’innover pour développer une agriculture locale plus durable et plus compétitive face aux marchés des importations», a mentionné Alain Brisebois, président et chef de la direction de Ferme d’Hiver par communiqué.

«Le concept d’agriculture verticale et d’éclairage intelligent de Ferme d’Hiver est innovant et payant pour le Québec. En plus de favoriser la production locale et l’achat de produits québécois, il contribue au développement d’une industrie agricole responsable», a fait savoir Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

De son côté, André Lamontagne considère qu’une «agriculture fondée sur une variété de modèles est essentielle à l’accroissement d’une autonomie alimentaire durable au Québec. Nous pouvons être fiers de compter sur une industrie agricole innovatrice et dynamique», a mentionné le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.