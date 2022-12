Un projet de consultation sur l’avenir du Régime des rentes du Québec (RRQ) est prévu cet hiver, et des modifications au régime pourraient empêcher les ainés de recevoir des prestations à partir de 60 ans.

Le RRQ, ce régime d’assurance public obligatoire pour les 18 ans et plus offre une protection financière de base lors de la retraite, du décès, ou en cas d’invalidité.

Toute personne dont le revenu annuel dépasse les 3 500$ paye un montant à la RRQ.

Si l’âge de la retraite est fixé à 65 ans actuellement, il est possible de retirer des montants de la RRQ avant. Si vous commencez à retirer de la RRQ cinq ans avant, vous recevrez 64% du montant prévu à 65 ans.

Si vous attendez à 65 ans, le montant maximal mensuel est de 1253, 59$.

Vous pouvez aussi décider de retarder l’âge de votre retraite, et la prendre bien après 65 ans.

Si vous choisissez ce scénario, par exemple, arrêter de travailler à 70 ans, ce montant atteint jusqu’à 1780,10$ mensuellement, selon les paramètres actuels.

Toutefois, le vieillissement de la population, la hausse de l’inflation, force la RRQ à revoir le fonctionnement du régime.

Importants changements

Ainsi, l’âge d’admissibilité pourrait passer de 60 à 62 ans, alors que l’âge maximum pour commencer à recevoir les prestations passerait de 70 à 72 ans.

L’âge d’admissibilité aux premiers retraits pourrait continuer à augmenter, soit dans une vingtaine d’années.

«C’est une piste de réflexion dans le document de consultation. On pourrait penser continuer le déplacement du premier âge à 62 ans, à 63 ans, à 65 ans. Et donc, augmenter les revenus viagers des Québécois à la retraite», explique en entrevue à Mario Dumont, Jean-François Therrien, actuaire en chef du Régime des rentes du Québec.

«Oui ce serait reporté, mais augmenté!», insiste-t-il.

«C’est une rente qui aide beaucoup à assurer la sécurité financière des Québécois à la retraite. Le fait de reporter sa rente, bien ça l’augmente. Et quand on a une rente plus élevée, garantie, viagère et indexée, bien ça nous prémunit contre les risques financiers.»

Pour compenser le retrait plus tardif des rentes, M. Therrien explique que les Québécois devront prévoir d’autres sources de revenus. Épargne-retraite, travail, régime de retraite complémentaire, etc.

«Un des plus grands risques à la retraite est de survivre à son épargne. Vivre plus longtemps que ce qu’on avait anticipé, et être démunis en termes d’épargne... le RRQ prévient cela», ajoute M. Therrien.

Selon les prévisions du RRQ, le régime est encore viable pour les 50 prochaines années pour payer les prestations.

En 2021, 46 700 personnes ont demandé leur rente à 60 ans.

«On peut compter sur la prestation du RRQ, et la reporter, c’est la bonifier, et augmenter notre sécurité financière», conclut-il.