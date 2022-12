Hausse des taxes de 3 % à Sherbrooke

Les contribuables sherbrookois devront absorber une hausse moyenne de taxes municipales de 3%, ont décidé les élus en adoptant le budget 2023 de la ville mardi soir.

La hausse de taxes moyenne équivaut à celle de 2022 et correspond à la promesse qu’avait faite la mairesse Évelyne Beaudin durant la dernière campagne électorale. «Quand on se compare aux autres grandes villes du Québec, nous avons une des hausses les plus faibles. Et les citoyens peuvent déjà prévoir qu’en 2024, l’augmentation sera encore de 3 %», a-t-elle promis.

Le budget de fonctionnement de la Ville de Sherbrooke franchira les 400 millions $ en 2023 alors que la dette devrait atteindre 607 millions $.

L’augmentation des coûts de construction, du prix du carburant et des taux d’intérêt affecte aussi les municipalités. Pour arriver à équilibrer son budget et éviter d’augmenter davantage le fardeau fiscal des citoyens, la Ville de Sherbrooke ira chercher de nouveaux revenus.

Ainsi, il est prévu d’augmenter le tarif des stationnements municipaux, le coût de certains permis et de créer une taxe supplémentaire qui s’appliquera aux propriétaires d’immeubles logeant des commerces ou des bureaux d’une valeur de plus de 750 000 $.

Les conseillères Nancy Robichaud, Hélène Dauphinais et Annie Godbout ont été les trois seules élues à s’opposer au budget.