Diamento Kyrkas se souvient du jour où la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est intervenue dans sa vie: elle avait 9 ans.

«C’est sûr que je me souviens du moment où la police et la travailleuse sociale sont passées chez moi pour me dire que je ne pouvais plus habiter chez mes parents. J’étais surtout vraiment triste, parce que je ne comprenais pas pourquoi tout ça se passait», explique la jeune femme à TVA Nouvelles.

Rétrospectivement, Diamento est capable de détailler les anomalies qui constituaient son quotidien.

«Je n’allais pas souvent à l’école, j’avais coulé des années... c’est moi qui jouais le rôle de l’adulte : je m’occupais de ma mère, alors que ça aurait dû être le contraire», énumère-t-elle.

La situation économique précaire de la famille avait elle aussi des conséquences.

«Je me souviens que je portais les mêmes vêtements tout le temps, que je portais tout le temps des pyjamas, ou des vêtements mous. On mangeait souvent la même chose, souvent des pâtes, du riz, des aliments congelés: ce qui coûte le moins cher», détaille-t-elle.

La DPJ a tout fait pour que Dyamento Kyrkas soit prise en charge par quelqu’un de la parenté, de sorte qu’elle s’est retrouvée chez l’une de ses tantes.

«Elle a été super patiente avec moi. Elle s’est assurée que je me sente bien. Elle m’a montré plein de choses, j’ai réussi à devenir une femme autonome, indépendante», raconte-t-elle.

Chez sa mère biologique, on ne fêtait pas Noël. Ce sont ses grands-parents qui lui ont fait vivre la magie du temps des fêtes.

«Durant toute mon enfance, c’est les seuls moments que je me rappelle vraiment de moi qui étais toute jolie avec une petite robe et qui allais fêter Noël dans sa famille», relate la jeune femme.

Le système ne l’a pas échappée

C’est la première fois que Diamento dévoile qu’elle a déjà été une enfant de la DPJ. Elle choisit de le faire aujourd’hui, maintenant qu’elle est âgée de 19 ans, et qu’elle n’est plus suivie par la Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse.

Selon Diamento Kyrkas, la DPJ est intervenue au bon moment pour améliorer sa vie. La Fondation des jeunes de la DPJ lui a par ailleurs donné le support nécessaire afin de poursuivre ses études au cégep en production scénique.

«Ils m’ont vraiment beaucoup allégé la tâche en m’offrant des fonds pour payer mon loyer, pour payer mes dépenses liées à l’école», relate-t-elle.

La jeune femme rêve de travailler dans un atelier de décors, où elle participerait à confectionner les décors pour le théâtre; les conseillères qui l'entourent en souhaitent tout autant.

«L’objectif du programme, c’est vraiment qu’ils réussissent à être diplômés. On veut que, comme tous les jeunes qui n’ont pas nécessairement eux des parents derrière eux et le soutien financiers, ils aient un diplôme», explique l'une de ses conseillères.

Si Diamento a décidé de parler, c’est aussi pour livrer un message rempli d’espoirs.

«Quand je rencontre des gens, ils ne le savent pas que j’ai vécu une enfance difficile. C’est correct comme ça parce que ce n’est pas ça qui me définit. Ce qui me définit, c’est ce que j’ai choisi de faire avec», conclut-elle.

La Fondation des jeunes de la DPJ a besoin de 125 000$ par année pour aider une centaine de jeunes à obtenir leur diplôme, mais aussi pour leur offrir des sorties culturelles qui ouvrent leurs horizons.