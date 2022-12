Malgré l’inflation, les Québécois prévoient dépenser 1100$ pour le temps des fêtes, selon le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), soit 120$ de plus que l’an dernier.

• À lire aussi: Voici les meilleures pubs québécoises des Fêtes

• À lire aussi: Votre sapin de Noël vous fait-il éternuer?

• À lire aussi: L’essence à son plus bas prix cette année

Josianne Proulx, coordonnatrice communication-marketing aux Galeries Joliettes dans Lanaudière, est enchantée.

«Très honnêtement, on ne peut pas être plus satisfait à l’heure actuelle, l’achalandage est là, on des hausses de 10 à 15% par rapport à 2019», se réjouit-elle.

Les commerçants sont nombreux à manifester leur contentement devant les ventes qui s’additionnent.

«Ben moi ce que j’entends, c’est que les détaillants me disent de façon de plus en plus régulière que leurs chiffres, leurs objectifs de ventes mensuelles sont déjà atteints depuis un certain temps dans le mois de décembre, donc pour moi vraiment, c’est mission accomplie.

À la Parfumerie Jocelyne, et malgré le climat économique actuel, les clients sont aussi au rendez-vous.

«Oui, en tout cas, oui ici, ça se ressent beaucoup. Ça ne parait pas qu’on est dans une récession», explique une employée.

Pour fidéliser leurs clients, les Galeries Joliettes comptent sur leurs cartes-cadeaux.

«Notre seul et unique moyen de fidélisation, c’est vraiment la carte-cadeau des Galeries Joliettes. Ça fonctionne très bien. Je vous dirais, un chiffre comme ça que j’ai entendu: hier, les ventes de la journée, 20 000$ de cartes-cadeaux», détaille Mme Proulx.

Voyez l’avis des clients dans la vidéo ci-dessus.