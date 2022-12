L’Ancienne-Lorette: hausse de taxes de 2 % pour le résidentiel et jusqu’à 5 % pour les commerces

Les citoyens de L’Ancienne-Lorette renoueront avec les hausses de taxes en 2023. Limitée à 2 % pour le secteur résidentiel, elle sera toutefois beaucoup plus salée pour les commerçants, jusqu’à 5 %.

• À lire aussi: Hausses de taxes et de tarifs salées à Lévis

• À lire aussi: Avec l'appui de Québec d’abord, le budget 2023 de la Ville de Québec adopté

• À lire aussi: Budget Marchand: la hausse de taxes la plus salée en 15 ans, mais ç'aurait pu être pire

Après un gel en 2021 et une baisse de la facture de taxes de 2,5 % en 2022, les propriétaires de maisons et condos doivent s’attendre à recevoir une facture plus élevée dans les prochains mois.

Pour une résidence moyenne d’une valeur de 298 000 $, l’impôt foncier s’établira à 3 095 $, soit 87 $ de plus. Cela comprend la hausse générale de 2 % de la taxe mais aussi la hausse des tarifs de 0,9 % (35,74 $) pour l’aqueduc, les égouts et les matières résiduelles.

PHOTO : JEAN-LUC LAVALLÉE

La facture la plus basse de l’agglo

Le compte de taxes de la Ville de L’Ancienne-Lorette demeurera néanmoins le plus bas parmi les trois villes de l’agglomération, a insisté le maire Gaétan Pageau, évoquant un écart de 135 $ avec la Ville de Québec et de 275 $ avec la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures pour la même maison moyenne.

À n’en point douter, la Ville souhaite le « maintien du compte de taxes le plus bas possible ». La formule, répétée maintes fois mardi soir à l’hôtel de ville, a été repiquée dans l'en-tête des documents budgétaires présentés au public.

L’inflation considérable de 6,4 %, l’explosion des coûts des travaux et services ainsi que la hausse substantielle de la quote-part d’agglomération (+ 6,6 %) auraient justifié une hausse nettement supérieure, a-t-on rappelé, dans le contexte économique actuel.

Les commerces plus affectés

Le secteur commercial ne sera toutefois pas épargné. La Ville introduit une « nouveauté » avec deux paliers de taxation afin de rééquilibrer, dit-on, le fardeau fiscal. Près de la moitié des commerçants auront une hausse « limitée à 2,5 % ».

« L’impact sera toutefois plus important, allant jusqu’à une hausse moyenne de 4,96 % pour certains propriétaires d’immeubles commerciaux de valeur foncière supérieure », a précisé la Ville.

« Je pense qu’on peut être fiers du budget (de 35,4 M$) qui a été présenté », s’est félicité le maire Pageau en fin de soirée. La dette continuera de baisser rapidement. Elle est passée de 39,5 M$ en 2020 à 30,9 M$ cette année et devrait fondre à 22,1 M$ d’ici la fin de l’année 2023. La Ville dispose encore d’un surplus non affecté de 19 M$ grâce aux gains en cour contre la Ville de Québec.