Le couponnage est essentiel pour contrer l'inflation

En cette période d'inflation, certains se tourne vers l'art du couponnage pour économiser le plus possible à l’épicerie et sur les biens de tous les jours.

C’est notamment le cas Stéphanie Desailliers, une citoyenne de Shawinigan qui pratique le couponnage depuis quatre ans. le pratique depuis maintenant 4 ans.

«On ne se le cachera pas, tout augmente, mais avec les coupons, je réussis au moins à sauver entre 40 et 50 %. Je ne la sens pas l'inflation pour vrai», s’est enthousiasmé celle qui passe environ une heure et demie par semaine à cumuler des coupons-rabais.

Mme Desailliers n’est pas la seule à rechercher les aubaines, loin de là. «Moi, je gère un groupe Facebook qui s'appelle ''Couponomiser à l'année'' et on est passé de 10 000 membres à presque 26 000 en l'espace de 6 à 8 mois. Les gens veulent faire des économies et il y a de plus en plus de jeunes couples qui partent en appartement. Beaucoup aussi de personne âgée», a expliqué la gestionnaire du groupe et formatrice de couponnage, Caroline Cadorette.

L'application Eezly, développée par un Trifluvien, aidera aussi à économiser en comparant les paniers de chaque épicerie.

En création depuis plus d'un mois, les gens étaient invités à faire un don en échange d'une réduction d'abonnement, lorsque l'application sera fonctionnelle.

«En moins de deux semaines, on a déjà récolté près de 5000 $. On sent vraiment qu'il y a un réel besoin avec ce qu'on est en train de développer, avec le "timing", l'inflation», a fièrement raconté son créateur, Phil Dallaire.

Les premiers essais ont fait économiser près de 25 % à ses utilisateurs, ce qui permettrait d'éviter les impacts de l'inflation. Jumelé aux coupons, le combo est avantageux.