Les dernières années ont été difficiles pour l'industrie des bars au Québec

La pandémie et les fermetures prolongées des établissements ont accéléré le déclin qui s'est amorcé il y a environ quatre ans pour certains bars de la province.

Dans les neuf derniers mois, 750 bars ont fermé leurs portes au Québec.

Entre le mois de février et novembre 2022, le nombre de permis de bar dans la province est passé de 8739 à 7986.

Le président de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec confirme que la pandémie a joué un rôle, mais que ce n’est pas le seul élément qui explique ce déclin.

«L’alcool au volant ça en est un, les gens sont beaucoup plus sensible à ça, avant les gens sortaient 4, 5 fois, maintenant ils sortent une fois et ça leur coûte un certain montant pour retourner à la maison», a expliqué Renaud Poulin.

Dans l'Est du Québec, les données suivent la tendance.

Au Bas-Saint-Laurent, la région a perdu 16 bars entre février et novembre 2022. Onze établissements ont fermé en Gaspésie et aux île-de-la-Madeleine. Le nombre d'établissements est demeuré stable sur la côte nord.