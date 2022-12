Mauvaise nourriture dans les hôpitaux: «je soupçonne qu’ils s’en foutent»

La mauvaise qualité de la nourriture qui continue d’être servie dans plusieurs hôpitaux et CHSLD de la province malgré plusieurs dénonciations laisse croire à certains que les gestionnaires «s’en foutent».

«Je suis rendu là, je soupçonne que [les PDG] s’en foutent», lance Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, en entrevue à TVA Nouvelles.

Ce dernier en vient à ce constat après des années à réclamer que les PDG et membres de la directions goûtent aux repas qu’ils paient et choisissent.

Le président du Conseil pour la protection des malades déplore qu’en plus de ne pas se soucier des repas commandés, ils ne se préoccupent pas du gaspillage.

«On se fout de ce qui rentre, on se fout de ce qui sort et encore, on se fout de ce qu’on sert à plusieurs endroits. Il y a des places qu’on mange mieux, mais en général, ça ne vole pas haut», critique M. Brunet.

