Mobilisation pour sauver le rugby à l’Université de Sherbrooke

Vive déception pour les étudiants-athlètes en rugby à l'Université de Sherbrooke, puisque le Vert et Or a annoncé qu'il mettait un terme à ses programmes féminin et masculin.

Déjà, une mobilisation s'organise pour faire renverser la décision.

«La nouvelle nous est arrivée comme un coup de bélier en plein visage, on ne s’y attendait pas du tout», s'est exprimé Hubert Rousseau, joueur de rugby pour le Vert et Or.

Membre de l’équipe féminine, Zoé Lord est aussi sous le choc : «Moi j’avais trois universités qui voulaient que je joue avec elles et j’ai choisi d’étudier à Sherbrooke parce qu’en 2018, le programme était en excellente position.

Honnêtement, je ressens maintenant de l’injustice, de la colère et de l’incohérence. Je dois remettre en question mon parcours universitaire, je vais surement poursuivre mes études ailleurs pour continuer à jouer au rugby.»

Le directeur des programmes du Vert et Or à l’Université de Sherbrooke a expliqué cette décision par un manque de joueurs et de relève: «Ça fait deux ans qu’on analyse la situation et cette année, pour la première fois en 10 ans, tous sports confondus, nous avons dû annuler deux matchs parce qu’il n’y avait pas assez de joueurs.»

L'entraineuse de l'équipe féminine, Andy Smith, voyait pourtant l’avenir de sa formation d’un bon œil : «Sur les 28 joueuses de notre équipe, seulement cinq quittent l’an prochain et j’ai déjà une liste de 25 joueuses intéressées à se joindre à nous l’an prochain. Je ne suis pas inquiète du tout pour la pérennité de notre équipe.»

Déception également au Cégep de Sherbrooke, où le rugby a fait son entrée pour la première fois cet automne. «Moi ça fait six ans que je joue au rugby et je rêvais de jouer pour le Vert et Or l’an prochain, a indiqué Amina Sehidou, qui a disputé la dernière saison avec les Volontaires du Cégep de Sherbrooke. C’est frustrant et c’est triste. Je ne suis pas la seule de mon équipe dans cette situation, nous sommes plusieurs à nous demander où on va étudier l’an prochain.»

À Sherbrooke, une centaine de joueurs pratiquent le rugby dans des ligues civiles, a dit le président de Rugby Sherbrooke, Jean-François Varin: «On voyait une belle progression depuis que le sport est une discipline olympique. On espère que l’université reviendra sur sa décision.»

Une pétition est d’ailleurs en ligne dans l’espoir de sauver les programmes de rugby à l’Université de Sherbrooke. À 17 h lundi, 7300 personnes l’avait signée.

«On n’est pas fermés à relancer les programmes de rugby dans trois ou cinq ans si le bassin de joueurs le permet. Mais pour l’année prochaine, rien ne laisse croire que ce sera le cas, au contraire, toutes les statistiques démontrent que ce serait encore pire que cette année», a soutenu Simon Croteau.

Les athlètes, entraineurs et intervenants reliés au rugby sont invités à une rencontre avec l'Université ce mercredi. Ils ont bien l'intention de se faire entendre.