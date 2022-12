Rêves d’enfants: après le cancer, devenir propriétaire d’une entreprise à 14 ans

Une adolescente de Saguenay, en rémission d'un cancer, devient propriétaire de sa propre entreprise à 14 ans seulement.

Marie-Lee Tremblay avait 13 ans lorsqu'elle a cogné à la porte d'Escaparium Saguenay dans le but précis d'y travailler.

«J'avais fait un jeu d'évasion et j'avais vraiment aimé ça», a-t-elle indiqué en entrevue à TVA Nouvelles.

Les propriétaires de l'entreprise spécialisée dans les jeux d'évasion ne s'attendaient pas, un an plus tard, à devenir les associés de leur jeune employée.

«Moi, mon rêve d'enfants, c'était d'avoir ma propre compagnie de Bubble Tea», a expliqué l'adolescente.

Étonnée, la Fondation Rêves d'enfants avait tout de même accepté de l'aider, malgré la complexité du projet.

«On s'est dit: “ben voyons, tu devrais aller à Disney comme tout le monde”», a expliqué son associée et copropriétaire d'Escaparium Saguenay, Marie-Claude Lavoie.

«J'ai dit à Marie-Claude: pourquoi on ne lui ferait pas une place avec nous dans notre nouvelle succursale», a précisé Félix Deschênes Morin, copropriétaire d’Escaparium Saguenay.

L'adolescente ne pouvait pas refuser cette proposition.

«Je pleurais, mais j'étais vraiment contente. Je ne m'attendais surtout pas à ça. Ils sont déjà débordés avec leurs projets et de voir qu'ils voulaient faire ça pour moi, c'était beaucoup d'émotions», a raconté l’adolescente.

Le Bubb-Lee, un comptoir à thé aux perles, ouvre ses portes ce mercredi dans la nouvelle succursale d'Escaparium Saguenay située sur le boulevard Talbot dans l'arrondissement de Chicoutimi.

«On a créé un bar à bulles pour la population du Saguenay parce que ce n'est pas quelque chose qui est encore très connu ici et ça me rejoint aussi. C'est quelque chose d'éclatant comme ma personnalité», a affirmé la jeune entrepreneure.

«On l'a vue aller au travail et quand une employée de 14 ans “drive” des employés de 25 ans, on se dit qu'elle a quelque chose de plus que les autres», a souligné M. Deschênes Morin.

«Pour l'instant, on est à parts égales avec elle dans l'entreprise. Marie-Lee ne peut pas avoir de carte de crédit. Nous l'avons endossée et nous on est des actionnaires fantômes. C'est elle qui décide de tout à 100 % et à la seconde où elle atteint 18 ans, elle peut faire ce qu'elle veut de nous et être complètement autonome», a ajouté Mme Lavoie.

Une clause indiquant que les études doivent demeurer la priorité de Marie-Lee est même incluse dans le contrat.

La jeune entrepreneure voit grand pour l'avenir. Elle espère aujourd'hui inspirer d'autres jeunes à croire en leurs rêves.

«Peu importe les rêves qu'on a, les bonnes personnes vont se mettre sur notre route au bon moment. Ça ne sert à rien de forcer les choses», a-t-elle conclu.