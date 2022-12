Royal LePage anticipe un léger recul du prix des maisons en 2023 à Montréal

Le prix médian des propriétés dans la région du Grand Montréal devrait atteindre 571 400 $ d’ici la fin 2023, en diminution de 2,5 % par rapport au quatrième trimestre de l’année en cours, selon le courtier immobilier Royal LePage.

La tendance est similaire, mais moins accentuée pour les copropriétés, dont les prix devraient reculer de 1,5 % pour atteindre 421 383 $ d’ici le quatrième trimestre de 2023, selon l’étude de Royal LePage publiée mardi.

«La hausse des coûts d'emprunts, du coût de la vie et, plus récemment, des taxes municipales, combiné à une demande moins robuste devrait continuer de mettre de la pression à la baisse sur les prix en 2023», a indiqué Dominic St-Pierre, vice-président et directeur général de Royal LePage, pour la région du Québec.

Cette baisse limitée va se manifester ailleurs au Canada, puisque les prix d’une propriété devraient terminer aussi avec un léger recul de 1 % entre les deux trimestres de comparaison pour se stabiliser à 765 171 $.

La hausse des taux d’intérêt impacte négativement le marché immobilier, en ce sens que des acheteurs potentiels s’éliminent du marché, réduisant la demande et provoquant la chute des prix des maisons.

Or, nous sommes dans un scénario de stabilisation des prix, en raison notamment l’équation de l’offre et de la demande, alors que le pays est aux prises avec une grave pénurie de logements à long terme.

«Après près de deux ans d'appréciation record des prix [...] le frénétique marché de l'habitation s'est emballé et l'inévitable descente des prix, ou la correction du marché, a commencé, intensifiée par la montée rapide des taux de financement», a expliqué Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage.