Toilettes du lac Rapide: encore trop chères

Pour une deuxième fois en moins d’un an, la Ville de Sept-Îles doit renoncer à la construction d’un bloc sanitaire au lac des Rapides, en raison des coûts trop élevés.

Après avoir reçu des soumissions trop chères, la Ville va revoir son projet en y incluant les besoins du club de ski de fond Rapido, un organisme qui doit accueillir ses clients sans chalet.

«Ça fait une douzaine d’années qu’on est dans des roulottes temporaires. On espère [tous les ans] qu’un projet va déboucher. Mais là, on a une belle ouverture avec la Ville, une bonne communication», a indiqué le président du club, Mario Landry, en entrevue avec TVA Nouvelles.

La Ville entend ainsi modifier son approche après une deuxième tentative ratée pour construire un bloc sanitaire. Le printemps dernier, un contrat avait été octroyé, mais l’entrepreneur choisi s’est désisté.

La Ville avait prévu un règlement d’emprunt de 1,3 million $. Lundi, lors du Conseil municipal, la Ville a rejeté toutes les soumissions reçues après le lancement d’un deuxième appel d’offres. La facture totale aurait augmenté de 300 000$.

«Les élus trouvaient que c’était un coût beaucoup trop élevé pour construire deux toilettes au lac des Rapides, a indiqué le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam. Ce qui a été pris comme décision, c’est de rejeter la soumission. Ce qu’on va faire, c’est qu’on va retourner sur la table de travail avec les ingénieurs pour voir ce qu’on pourrait faire pour diminuer les coûts et, en même temps, s’occuper de la construction d’un bâtiment pour le club de ski de fond et le club Norcycle.»

Le dossier n’est pas simple parce que les activités estivales et hivernales au lac des Rapides ne se pratiquent pas au même endroit. Il existe un fort dénivelé entre le secteur des pistes de ski de fond et le secteur de la plage. Une distance d’environ 300 mètres sépare les deux sites.

«On ne veut pas que la clientèle de la plage l’été ait à monter les marches pour aller aux toilettes. En hiver, on ne veut pas non plus que les utilisateurs du ski de fond doivent descendre la pente et aller jusqu’en bas pour profiter du chalet. Il faut trouver un espace entre les deux. On pense être capable de trouver des solutions qui vont faire en sorte qu’en optimisant les coûts, on va avoir un projet plus raisonnable et à long terme pour le lac des Rapides», a ajouté M. Gwilliam.

Le président du club de ski de fond Rapido se réjouit du changement d’orientation de la Ville. «Ça ne marche pas pour les blocs sanitaires, mais nous, ça nous donne espoir d’avoir notre chalet au bout du compte», a précisé M. Landry.