Toujours pas d’entente à la SQDC

Quelque 300 employés syndiqués de plus d’une vingtaine de succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) ont rejeté la plus récente offre gouvernementale, préférant poursuivre leur grève pour obtenir de meilleures conditions de travail.

Appelés à voter sur une offre globale de Québec déposée le 6 décembre, les travailleurs ont décidé dimanche de la rejeter à 94 %, a fait savoir le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), local 5454.

L’offre salariale du gouvernement a été reçue comme une «nouvelle insulte», a dénoncé le syndicat qui réclame un rattrapage salarial plus important que celui proposé par le gouvernement.

«Nous ne reculerons pas! Nous ne bluffons pas! Nos revendications sont légitimes et nous irons jusqu'au bout pour obtenir notre dû!», a clamé le syndicat sur sa page Facebook.

Déjà en grève générale illimitée depuis six mois, les employés des SQDC représentées par le SCFP réclament un important rattrapage salarial pour leur permettre d’obtenir une paie similaire à celle de leurs confrères de la Société des alcools du Québec (SAQ)

«Actuellement, ces personnes salariées gagnent, à l’embauche, seulement 17 $/h. Plus de 60 % d’entre elles sont surnuméraires et ne jouissent que de peu d’avantages sociaux, et ce, sans oublier leurs horaires instables et des revenus imprévisibles», avait rappelé le syndicat en marge d’une manifestation devant l’Assemblée nationale le 1er décembre.