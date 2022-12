L'AIEA va déployer des missions pour «sécuriser» les centrales nucléaires d'Ukraine

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) va envoyer des missions pour «sécuriser» cinq centrales nucléaires d'Ukraine, y compris celle de Zaporijjia, occupée par l'armée russe, a indiqué mardi le premier ministre ukrainien, Denys Chmygal.

«Ces missions sont destinées à sécuriser ces centrales et à y enregistrer tous les impacts provenant de l'extérieur, en particulier les frappes par l'agresseur russe», a écrit le responsable ukrainien sur Telegram après une rencontre à Paris avec le patron de l'AIEA, Rafael Grossi.

Il n'a pas précisé de calendrier ni la taille de ces missions, alors que l'AIEA dispose déjà d'experts à Zaporijjia, le site le plus sensible du fait de sa proximité du front et de l'occupation russe.

Selon M. Chmygal, les experts de l'AIEA seront donc déployés à Zaporijjia, Rivné, Khmelnytskiï, Pivdennooukraïnsk et Tchernobyl, la célèbre centrale accidentée en 1986 et que les Russes ont brièvement occupé au début de leur invasion de l'Ukraine en février.

«Cela va grandement accroître la sécurité technique et technologique» de ces sites, a-t-il déclaré.

M. Chmygal a en outre indiqué que la priorité de l'Ukraine était la «démilitarisation» de la centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe.

Russes et Ukrainiens s'accusent depuis des mois de pilonner ce site, au risque de provoquer une catastrophe.

Moscou s'est approprié la centrale et a revendiqué l'annexion de la toute la région où elle se trouve fin septembre.

De son côté, M. Grossi, avant sa rencontre avec M. Chmygal en marge d'une conférence de donateurs pour l'Ukraine à Paris, avait indiqué être à la recherche d'un «accord qui devra impliquer la partie russe évidemment pour protéger la centrale» de Zaporijjia.

«Elle est toujours dans une situation très précaire», a-t-il averti.

La Russie mène depuis octobre des frappes massives contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, plongeant des millions d'Ukrainiens dans le noir à l'arrivée de l'hiver.

Les bombardements ont déconnecté par moment des centrales atomiques du réseau, aggravant les coupures de courant qui affectent tout le pays.