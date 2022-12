Une hausse des taxes municipales juste avant Noël

Les citoyens de Saguenay verront leur compte de taxes augmenter, a annoncé la ville mardi, une hausse qui était attendue de plusieurs.

Le taux de taxation augmente ainsi de 4,86% exactement. De plus, pour la première fois depuis 2017, les immeubles industriels et commerciaux encaissent aussi une augmentation similaire.

«Si on ne touchait pas au taux commercial et industriel, le taux résidentiel aurait été de 10%, ce qui est était trop élevé. On le fait sans la moindre coupure de services, ce qui est un tour de force!», a mentionné la mairesse Julie Dufour.

«Au début, on ne voulait pas augmenter le taux commercial, ou très peu, mais si on ne le faisait pas, on n'y serait pas arrivés», a ajouté le conseiller responsable de la commission des finances, Michel Potvin.

Pour une résidence évaluée à près de 216 000 $, ça représente un montant additionnel de 166 $ à débourser. Cela comprend l'augmentation des taxes, mais aussi de la tarification des services. Le seul service qui augmente est celui de la collecte des matières organiques, soit le bac brun, qui passe de 15 $ à 40 $ sur 12 mois.

Le conseiller Marc Bouchard a été le seul à s'opposer à l'adoption du budget.

«C’est un très mauvais cadeau de Noël aux contribuables», a-t-il lancé en pleine séance.

Selon lui, les contribuables écopent d'une hausse gonflée par le gel de taxes demandée par la mairesse Dufour en 2022.

«Un leader responsable n'aurait pas fait ça. On s'est privés de revenus récurrents», a-t-il indiqué.

«On se compare à Laval, avec 4.8%, Longueuil est à 5.7%, et il y a des villes à 10, 11 ou 12%», a répondu la mairesse Dufour.

Le budget municipal est de 395.9 millions $, une hausse de 24 millions $ par rapport à 2022. L'administration municipale, la police et le service d'incendies mobilisent plus de 25% de l'enveloppe. Des services pour lutter contre la violence conjugale et sexuelle ainsi que l'itinérance seront bientôt mis sur pied.

Puisque 70 % des revenus de Saguenay dépendent de la taxation et de la tarification des services, la ville est convaincue qu’elle doit réclamer un nouveau pacte fiscal.