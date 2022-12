265 infirmières pourraient ne plus avoir le droit de travailler

Les gens ont été nombreux durant la pandémie à venir prêter main-forte au réseau de la santé dans le cadre de la plateforme «Je contribue», mais voilà que certains d'entre eux pourraient bientôt ne plus avoir le droit de travailler à compter du 31 décembre, à moins d'une entente et d'un prolongement au niveau national.

En Estrie, 265 travailleuses sont dans cette position, elles qui ont un permis de pratique spéciale ou limitée ou qui ne répondent pas aux disponibilités minimales prévues à la convention collective.

Plusieurs de ces professionnelles, appelées en renfort via la plateforme «Je contribue», sont des retraitées.

«On a des gens dont le permis restrictif ou l’autorisation spéciale se termine au 31 mars. Les ordres n’ont pas annoncé qu’ils étaient pour prolonger ça à date. L’autre enjeu qu’il y a, c’est que les gens qui ont été engagés via “Je contribue” pour des embauches temporaires en vertu des arrêtés ministériels, avec la loi pour la fin sur l’urgence sanitaire adoptée en juin, toutes ces modalités finissent au mois de décembre», a expliqué Stéphanie Goulet, présidente par intérim au Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est.

Parmi les 265 infirmières en Estrie, environ 235 ont un permis qui tombe à échéance le 31 décembre prochain, soit dans deux semaines.

Pour continuer d'exercer la profession après cette date, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec indique que ces personnes doivent remplir une «Demande d'inscription au Tableau 2022-2023 pour les personnes détenant une autorisation spéciale».

Les 30 autres infirmières, qui ont travaillé plus de 500 heures, pourront continuer de pratiquer jusqu'au 31 mars prochain.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS n'a pas voulu s'avancer sur ce qu'il se passera après le 31 décembre pour ne pas nuire aux négociations nationales qui sont en cours, entre les syndicats et le gouvernement.

Par écrit, il est toutefois indiqué que l’organisation est en lien avec ces personnes concernées pour pérenniser leur lien d'emploi, et que les discussions nationales pourraient changer la situation pour celles-ci.

En contexte de pénurie de main-d’œuvre, il est difficile de pouvoir se passer de travailleurs. Selon le syndicat des infirmières, plusieurs personnes concernées par cette mesure dans la région sont affectées aux opérations pour la COVID-19.

«C’est surtout au niveau des cliniques de vaccination et de dépistage que l’on verra l’impact avec la fin de ces mesures, et peut-être le départ de ces personnes. Mais notre message est toujours de dire : on a besoin de tout le monde. Les modalités qui nous permettront de garder le plus de gens possibles dans le réseau, il faut les faire», a conclu Stéphanie Goulet.