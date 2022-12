5 projets dans lesquels vous avez pu voir Stephen «tWitch» Boss

Le décès du producteur exécutif de l’émission d’Ellen DeGeneres, Stephen «tWitch» Boss, a créé une onde de choc.

L’homme aux multiples talents, d’abord connu comme un danseur de hip-hop hors pair, portait aussi les chapeaux de chorégraphe, d’acteur et de personnalité du milieu de la télévision.

Voici cinq projets auxquels a participé «tWitch».

1. «So You Think You Can Dance»

C’est à la célèbre compétition de danse télévisée américaine «So You Think You Can Dance» que «tWitch» a connu la célébrité.

Après avoir auditionné pour la saison 3 de l’émission en 2007, le danseur hip-hop n’est pas sélectionné pour faire partie du Top 20 qui participe aux émissions hebdomadaires.

Il se reprend toutefois à la saison 4, en 2008, où il termine deuxième.

Au fil des ans, «tWitch» a fait plusieurs apparitions dans différentes saisons de l’émission. Il a d’ailleurs été nommé juge permanent lors de la 17e saison de l’émission diffusée au printemps 2022.

2. «Magic Mike XXL»

Plusieurs amatrices du film «Magic Mike XXL» reconnaîtront Stephen «tWitch» Boss.

Dans cette oeuvre, il interprète le rôle d’un danseur rival du personnage principal interprété par Channing Tatum.

Une scène de danse très appréciée de la gent féminine.

3. «Step Up» («Vivre pour danser»)

Stephen «tWitch» Boss a joué et démontré ses talents de danseur dans trois films de la série «Step Up» en 2010, 2012 et 2014.

4. «Dancing with the Stars»

En avril 2013, le danseur a offert une performance mémorable à l’émission américaine «Dancing with the Stars» avec sa femme, Allison Holker.

Le duo était accompagné de la célèbre violoniste Lindsey Stirling.

5. «The Ellen DeGeneres Show»

Le danseur a fait ses premières apparitions à l’émission «The Ellen deGenered Show» en 2014 à titre de DJ.

Il a ensuite collaboré à de nombreuses reprises à l’émission, notamment comme co-animateurs.

Stephen «tWitch» Boss a été nommé producteur de l’émission en 2020.