Aires protégées: plus d'agents de la faune réclamés

Des investissements importants devront être effectués par Québec dans la protection de la faune afin de remplir sa promesse de protéger 30 % du territoire d'ici 2030, selon le Syndicat des agents de la faune du Québec.

Les effectifs d'agents de la faune actuellement déployés sur le terrain partout au Québec sont loin d'être suffisants pour les besoins, a-t-on déploré.

Avec l'annonce du gouvernement de protéger 30 % du territoire d'ici 2030, le syndicat souligne que des investissements importants devront être effectués pour assurer le respect de ces nouvelles aires protégées.

Au total, 650 millions $ ont été annoncés pour la protection du territoire, mais rien n'a été précisé en ce qui concerne la surveillance de ces territoires, a affirmé le président Syndicat des agents de la faune du Québec, Martin Perreault.

Selon lui, le nombre d'agents devra être augmenté sur le terrain.

Il salue la volonté du gouvernement de protéger davantage le territoire et les espèces menacées.

Cependant, il est déjà difficile pour les agents d'effectuer la surveillance des territoires protégés.

«Présentement, ça fait des années que les agents ne vont pratiquement pas là. Il y a tellement de travail à faire. On va le faire chemin faisant, mais sinon ces territoires-là sont délaissés. Donc, on en rajoute encore plus, mais on n’investit pas ou on ne promet pas rien dans les effectifs pour les agents de la faune. C’est de la poudre aux yeux», a indiqué M. Perreault

Le syndicat presse le gouvernement de conclure un accord sur le renouvellement de la convention collective échue depuis plus de 31 mois.