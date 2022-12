Des élus municipaux demandent l'aide financière de Québec

Des élus municipaux, qui doivent piger davantage dans les poches des contribuables pour équilibrer leur budget 2023, demandent l’aide financière de Québec.

«D’un côté, on a le père Noël qui distribue de l’argent et de l’autre, le grincheux qui vient quasiment les chercher», a illustré le maire de Bromont, en Estrie, Louis Villeneuve, qui joint sa voix à ses collègues maires et mairesses qui réclament un soutien financier de la part de Québec car «le coût des projets a explosé, le prix de l’essence, les taux d’intérêts sur la dette, tout augmente. Nous sommes un gouvernement de proximité qui rend des services aux citoyens et si on veut continuer de le faire, ça va prendre un coup de main du gouvernement, c’est clair.»

Le maire de Gaspé et président de l’Union des municipalités du Québec, Daniel Côté, a soutenu que l’inflation profite au gouvernement, alors que les villes la subissent: «Les municipalités ont dû payer un milliard $ de plus cette année uniquement en raison de l’inflation. À mi-année, l’inflation avait engendrée des revenus supplémentaires de sept milliards.»

En 2023, les taxes municipales augmenteront dans presque toutes les municipalités du Québec. «Les villes sont toutes dans le même bateau et subissent les effets de l’augmentation des coûts de construction, de l’inflation, et tout ça sans avoir obtenu les outils fiscaux qu’on réclamait comme un point de TVQ», a souligné la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

En 2024, le pacte fiscal entre Québec et les municipalités sera renégocié. L’UMQ entend revenir à la charge avec ses demandes pour recevoir un point de la TVQ, l'adaptation des programmes d'infrastructures et le financement du transport collectif.

Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, a tenu un discours plus modéré que ses collègues : «Je ne veux pas commencer les discussions en disant que la Ville de Victoriaville ou les municipalités sont en mode quémandage auprès du gouvernement. Je crois qu’on a des réalités différentes dans chacune de nos municipalités mais on se doit de faire des exercices rigoureux d’analyse des services qu’on offre et de nos dépenses avant d’aller demander de l’argent ailleurs.»

Questionnée sur le sujet mercredi à l’Assemblée nationale, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a mentionné que : «Le gouvernement a transféré 7,2 milliards $ aux municipalités cette année, en plus de l’aide COVID de 900 millions que nous leur avons versé et plus de près de 2 milliards pour le transport collectif. Cela étant dit, nous serons toujours à l’écoute des municipalités.»