Des enseignants manifestent à Québec

Une centaine de membres du réseau de l’éducation ont manifesté devant les bureaux du premier ministre François Legault, mercredi matin, à Québec.

Lampes de poches en main, des enseignants, des membres du personnel de soutien et des professionnels affiliés à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) ont formé une chaîne devant l'édifice Honoré-Mercier pour envoyer un message clair au gouvernement.

«On a besoin d’une lueur d’espoir. Les gens dans le réseau sont exténués depuis des années, subissent beaucoup de compressions [...] c’est le temps de poser des gestes concrets pour ces gens-là. Ils ont besoin de valorisation, ils ont besoin de conditions de travail gagnantes pour pouvoir effectuer leur travail au quotidien», indique le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, Éric Pronovost.

La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, doit présenter jeudi la réponse du gouvernement aux demandes syndicales déposées en octobre dernier.

«Le message qu’on veut envoyer c’est que demain on a besoin de signes positifs, on a besoin de pouvoir dire à nos enseignants: on est dans une réelle négociation et contrairement au passé, ce ne sera pas une négociation où on va traîner pendant 70 rencontres avant que des mandats clairs soient donnés», soutient la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, Josée Scalabrini.

Les syndiqués réclament notamment une plus grande valorisation de leur travail et de meilleures conditions afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre.

«Chez les professionnels on a plus de 500 postes vacants actuellement, donc les conditions salariales sont un morceau important, mais les conditions de travail en général sont aussi importantes», mentionne le président de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec, Jacques Landry.

Les négociations devraient débuter en janvier prochain. Les syndiqués souhaitent que la prochaine convention collective soit signée avant la rentrée scolaire de septembre 2023.

-Avec les informations de Marc-André Boulianne