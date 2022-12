Des inégalités salariales dénoncées par des infirmières cliniciennes

Alors que le recrutement et la rétention de personnel dans le réseau de la santé est déjà un défi, de nouvelles infirmières cliniciennes dénoncent ce qu'elles considèrent être des inégalités salariales, elles qui doivent composer avec un salaire d'entrée moins élevé que par les années passées.

C’est le constat qu’a fait une jeune infirmière praticienne de l’Estrie. Après avoir terminé son parcours collégial en sciences de la nature, Alexia Demers a obtenu son diplôme universitaire en sciences infirmières au printemps dernier. La jeune femme a réussi son examen de l’ordre, dont les résultats ont été rendus le 10 novembre dernier.

«Nous, ce qu’on nous parlait [durant nos études], c’est qu’on allait avoir un salaire plus élevé que l’échelon 1 [soit l’échelon 5 ou 6]. C’était pour être équitable avec les techniciennes bachelières, donc celles qui ont fait la technique puis le BAC ensuite, pour que ce soit le même salaire pour le même travail. C’était entre 31 et 32 $ de l’heure», a-t-elle expliqué.

La jeune femme a donc été surprise, en novembre dernier, lorsqu'elle a constaté qu'elle se retrouvait plutôt à l'échelon 1 sur l'échelle salariale, lorsqu’elle a obtenu son titre d’infirmière praticienne. À ce niveau, ces professionnelles gagnent plutôt 27 $ de l'heure, ce qui représente environ 10 000 $ en moins sur le salaire annuel. Une directive du ministère de la Santé et des Services sociaux est en cause.

«Cet été, on a été informé par l’employeur que le ministère avait donné la consigne de mettre fin à toutes les pratiques non conformes qui venaient des dispositions nationales de la convention collective. [...] Malheureusement, le ministère a encore tiré sur la corde et a dit, c’est terminé et au mois de novembre, toutes les pratiques non conformes, vous y mettez fin, dont la rémunération des infirmières cliniciennes qui font le BAC initial [...]. Selon les dispositions nationales actuelles, elles doivent être payées à l’échelon 1», a expliqué Stéphanie Goulet, présidente par intérim au Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est.

Pour le syndicat des infirmières, le moment est mal choisi par le ministère pour changer cette disposition. La FIQ Estrie craint également que le privé devienne encore plus attirant pour certains employés. «C’est tellement pas le temps de faire des affaires comme ça. Il manque tellement de monde. [...] C’est sûr qu’on va perdre des professionnelles en soin à cause de cette mesure. Ça vient vraiment du ministère», a ajouté Mme Goulet.

De son côté, Alexia Demers se dit déçue par la situation, un sentiment partagé par ses consœurs, d'autant plus que les infirmières praticiennes ayant un DEC-BAC restent à un échelon supérieur. «Avoir su, on aurait fait une technique, on aurait eu un meilleur salaire», pense la Sherbrookoise.

En fin de journée mardi, les demandes de réactions de TVA Nouvelles auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux étaient demeurées sans réponse.

- avec les informations d'Amélie Paquette