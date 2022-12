Des plateaux de travail pour aider les jeunes à mieux choisir

Cinq jeunes du programme Boulot Éco du Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan, en Mauricie, ont lancé une friperie éphémère jusqu'au 19 décembre pour redonner au suivant, un des nombreux projets créés pour aider des jeunes de 16 à 29 ans à intégrer le marché du travail.

Vêtements, chaussures, jouets... Il y en a pour tous les goûts et surtout, c'est gratuit. Les jeunes ont mis le projet sur pied à même les locaux de l'organisme.

«On voulait donner au prochain. On a mobilisé tous nos amis et les employés du Carrefour jeunesse [pour donner ce dont] ils n'ont plus besoin», a expliqué l'employé du plateau de travail Boulot Éco, Pierre-Yves Drolet.

Cette initiative du plateau de travail Boulot Éco permet d’aider les jeunes qui ont besoin d’un accompagnement personnalisé pour intégrer le marché du travail.

«Le plateau Boulot Éco, ils vont toucher un paquet de métiers : ébénisterie, couture, réparation de petits électroménagers... Trouver un travail souvent, on a l'impression qu'il faut faire un choix définitif, mais nous ce qu'on a envie de leur montrer au Carrefour, c'est que ce n'est pas ça», a souligné le responsable des communications au Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan, Alexandre Laramé-Zouéki.

Le projet de friperie permet aux jeunes de développer des compétences en gestion et aussi en relation avec le public. En ébénisterie, ils développent davantage le talent manuel.

«De faire de l'ébénisterie, ça peut allumer des jeunes de se dire : ''je veux retourner à l'école, travailler manuel ou je veux me trouver un emploi dans une usine. Le critère pour participer à Boulot Éco c'est d'avoir soit de l'anxiété par rapport au milieu du travail ou par rapport à l'école, soit des jeunes qui se connaissent un peu moins qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie», a mentionné le responsable du programme, Guillaume Paradis.

Dans ce café, les jeunes apprennent à apprivoiser le service à la clientèle et à gérer les commandes. Boissons et collations pour emporter le matin, travail en cuisine l'après-midi.

Certains ont appris à surmonter leur gêne, d'autres à contrôler leur anxiété sociale grâce aux moments passés sur les plateaux de travail.

Une vingtaine de jeunes ont participé au programme Boulot Éco cette année et ils en ressortent assurément motivés.