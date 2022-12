Fillette ukrainienne happée à mort: un GoFundMe lancé pour la famille endeuillée

La direction de l’hôtel où travaille la mère de la fillette de sept ans victime d’un délit de fuite a lancé une campagne de sociofinancement pour venir en aide à la famille de la petite Maria tout juste arrivée à Montréal.

L’initiative a été lancée par la direction de l’hôtel Labelle de Montréal où la mère de la petite Maria travaillait depuis son arrivée au Québec. C’est Yuliya Belkina-Novikova, une Ukrainienne qui a d’ailleurs embauché la mère de la fillette décédée qui est l’instigatrice de ce GoFundMe.

«Je l’ai embauché quand elle est arrivée ici, je l’ai aidé pour trouver son travail», a indiqué Yuliya en indiquant que la famille est ici depuis environ quatre mois seulement. Le père resté en Ukraine. «Elle est ici seule avec les enfants, c’est difficile pour elle», explique Yuliya.

La femme a tenté d’appuyer du mieux qu’elle peut la famille depuis le drame survenu hier matin au début des classes au coin des rues Rouen et Partenais. «Elle est choquée. C’est le cas quand la personne ne comprend pas ce qui s’est passé», explique Yuliya.

C’est après avoir discuté avec la mère de l’enfant que la direction de l’hôtel où elle travaille a décidé de lancer une campagne de sociofinancement. «Je lui ai parlé hier et je lui ai téléphoné aujourd’hui pour l’aider à l’organisation des funérailles», ajoute l’employeur.

D’autres groupes au sein de la communauté ukrainienne de Montréal étaient aussi à mettre en place un fond pour aider la famille endeuillée.

La campagne présentement en ligne est liée à des personnes membres de la direction de l’hôtel Labelle de Montréal. «C’est notre directrice et moi, on s’est appelé et elle va s’occuper de ça», confirme Yuliya.