Le Canadian Pacific n'est pas responsable de la tragédie de Lac-Mégantic, tranche un juge

Le Canadien Pacifique n'a aucune part de responsabilité dans la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic, telle est la décision rendue aujourd'hui par le juge Martin Bureau de la Cour Supérieure.

Celui qui a entendu à l'automne 2021 et au printemps 2022 le procès civil visant le CP en lien avec le déraillement de juillet 2013 affirme qu’on ne peut, non plus, lui imputer aucune faute ayant pu contribuer aux tragiques événements.

AFP

Les requérants qui regroupent le procureur général du Québec, les citoyens au recours collectif ainsi que les compagnies d'assurances ont voulu démontrer que l'entreprise ferroviaire avait une part de responsabilité dans l’événement tragique.

Selon les requérants, le Canadien Pacifique était l'entité responsable de la planification du transport du pétrole entre le producteur situé au Dakota du Nord aux États-Unis et l'acheteur, la raffinerie Irving au Nouveau -Brunswick.

Ils alléguaient que le CP aurait dû se montrer prudent en confiant à la défunte Montreal Maine et Atlantic railways, le transport du chargement hautement volatile et dangereux entre Farnham et le Maine.

La MMA était une petite entreprise de chemin de fer connue pour ses mesures de sécurité défaillantes. Le CP savait que le train n'avait qu'un seul opérateur à son bord que celui-ci devait immobiliser son convoi pour la nuit à Nantes.

Rappelons que dans la nuit du 5 juillet 2013, le train, laissé sans surveillance, sans un nombre de freins suffisant appliqué, s'est mis en mouvement pour dévaler la pente sur une dizaine de kilomètres et dérailler au centre-ville de Lac-Mégantic où 72 wagons-citernes remplis de pétrole ont explosé, tuant 47 personnes en plus de causer la destruction de 47 immeubles.

AFP

«La seule cause logique, directe et immédiate du déraillement se trouve dans les fautes de l'opérateur de la locomotive (Thomas Harding) et les employés de la MMA», mentionne le juge Bureau dans sa décision.

«Les agissements du CP à toutes les étapes du processus lié au transport du pétrole ne sont pas là cause directe et immédiate de l'accident et des dommages occasionnés», peut-on lire dans les conclusions.

Le syndic américain mandaté pour administrer l'entreprise Montreal Maine & Atlantic (MMA) pendant les procédures de faillite aux États-Unis a poursuivi, devant le Tribunal fédéral de l'État du Maine, la compagnie World Fuel Services, la tenant responsable de la tragédie de Lac-Mégantic.

Compte tenu de la décision du juge Martin Bureau, les membres du recours collectif pourraient avoir droit à une partie des dédommagements obtenus par le syndic américain s'il devait obtenir gain de cause.

Le CP est la seule compagnie sur les 24 poursuivie à ce jour n'ayant pas contribué au Fonds d'indemnisation de plus de 450 M$ voué aux victimes de Lac-Mégantic.

La pétrolière Irving à qui le pétrole transporté était destiné a déjà versé 75 M$ alors que World Fuel Services qui lui a vendu a contribué pour un montant de 110 M$.