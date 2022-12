À l’approche du temps des Fêtes, plusieurs épiciers tentent d’attirer les clients avec des rabais agressifs sur des aliments clé, mais l’un d’eux a réussi à se démarquer, selon Glouton.

C’est IGA qui remporte le combat des circulaires cette semaine.

«C’était très serré cette semaine, mais IGA se démarque un peu plus dans la variété des produits, beaucoup d’aliments frais, mais aussi plusieurs produits spécialement pour le temps des Fêtes», mentionne le président fondateur de chez Glouton, Jean-François Gagné-Bérubé.

D’ailleurs, IGA offre la douzaine d’œufs à 2,22$

«Un [rabais] imbattable cette semaine, certainement. Pour nous, des rabais 8 sur 10 ( de très bons rabais), c’est 2,50$ la douzaine d’œufs, donc à 2,22$ c’est un très beau prix», dit-il.

Chez Métro, les mûres sont affichées à 0,99$, un prix qui n’a pas été vu depuis un an.

«Des petits fruits à moins d’un dollar dans les supermarchés, on ne voit plus ça et encore moins souvent pour les mûres», souligne-t-il.

Le saumon fumé Vasco en format de 300 g est seulement à 10,99$ cette semaine chez IGA.

«C’est pratiquement moitié prix pour ces formats-là, c’est très rare que l’on va voir ces produits sous la barre des 15$. À ce prix-là, je crois qu’ils vendent le produit à perte», dit M. Gagné-Bérubé.

Le faux rabais de la semaine

Chez Métro, la crème à café Québon est affichée à 3,29$ pour le format de 473 ml, un rabais qui ne vaut pas la peine selon le président fondateur de Glouton.

«Les petits formats de crème sont affichés à environ 3,50$, mais chez la concurrence, les prix sont moins chers», explique-t-il.

D’ailleurs, chez Provigo, le format 1L de la même marque est affiché à 1,99$.