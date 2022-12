Le sucre raffiné affaiblit-il votre système immunitaire?

Le sucre est partout. Sucrose, fructose, sirop de malte, mélasse, miel, ... Quel est l’impact de consommer du sucre raffiné sur le système immunitaire? Nuit-il lors du combat contre tous les virus ambiants? Frédéric Picotte, médecin de famille, à Shawinigan répond à la question.

«Certaines études en laboratoire montrent qu’avec une consommation de sucre raffiné importante, il pourrait y avoir un dysfonctionnement du système immunitaire dans les prochaines heures», explique le Dr Picotte.

«Ce que l’on sait aussi, c’est que chez les diabétiques, ceux dont le taux de sucre est toujours élevé dans leur sang, on voit qu’avec le temps, leur immunité est moins bonne. Il y a plus d’infections, plus de complications», précise-t-il.

Le sucre raffiné peut avoir un effet sur le système immunitaire, mais surtout rappelle le Dr Picotte, il est nocif pour la santé.

«L’Association américaine des maladies cardiaques suggère une consommation de moins 9 cuillères à thé pour les adultes par jour. Seulement une canette de boisson gazeuse contient 10 cuillères à thé de sucre. Le sucre est caché partout dans ce que l’on mange: sucrose, fructose, sirop de malte, mélasse, miel, ..., détaille le Dr Picotte.

«Plus on mange de sucre, plus on est à risque de diabète, de maladie cardiaque et d’obésité», informe-t-il.

Frédéric Picotte appuie sur le fait que le sucre a aussi un impact sur la santé des enfants, que les parents doivent être prudents avec la consommation de jus. «On peut le permettre une fois de temps en temps. Du jus pour un enfant, c’est comme une boisson gazeuse, c’est lié à l’obésité et on essaie d’éviter ça», souligne-t-il.

