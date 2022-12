Le virage à droite interdit après un accident

Le virage à droite sur un feu rouge sera désormais interdit pour sécuriser le passage des piétons à l’intersection de l'avenue de Grand-Mère et de la 8e rue, à Shawinigan, en Mauricie.

C’est ce qu’a décidé la Ville avec l’ajout d’une nouvelle réglementation concernant cette intersection considérée comme dangereuse.

La nouvelle signalisation a fait son apparition à l'intersection de la 8e rue et de l'avenue de Grand-Mère mercredi, deux mois après un accident impliquant un jeune de 11 ans qui rentrait de l'école.

Le jeune Charles traversait la rue pour se rendre chez lui à partir de son école quand une automobile a tourné simultanément à droite sur le feu rouge et l'a heurté. Pour sa maman, l'arrivée de la réglementation est une grande victoire.

«Il a toujours la crainte de traverser la rue, même s'il est accompagné. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire un sens avec cette situation-là», a expliqué Marilyne Héroux.

Il n'y aura pas de brigadier à l'intersection, malgré les nombreuses demandes de parents. En novembre dernier, la Ville a réalisé une évaluation selon les critères de la Société de l'Assurance Automobile du Québec. Tous les critères donnent ensuite une cote, qui vient avec des recommandations si nécessaire.

«Ce que ça a donné comme cote, c'est 5,69. Donc à cette cote-là, théoriquement, il n'y a pas vraiment de modifications à faire à une intersection», a mentionné la responsable des communications de la Ville, Véronique Gagnon-Piquès.

La Ville a toutefois pris la décision d'aller de l'avant avec l'interdiction de tourner à droite sur un feu rouge, compte tenu de l'accident survenu plus tôt cette année.

«On s'est dit que la chose qui aurait le plus grand impact, l'action qui aurait le plus grand impact le plus rapidement aussi, ça serait d'interdire le virage à droite», a fait valoir la présidente du Comité sur la circulation et la mobilité durable, Jacinthe Campagna.

Les citoyens rencontrés à l'intersection en question se disent tous satisfaits et plus en sécurité de traverser la rue à cet endroit avec la nouvelle mesure. Plusieurs d'entre eux ont même déjà eu une bonne frousse en voulant traverser l'intersection.

L'avancée de trottoir qui a été élargie quelques années auparavant est un autre enjeu soulevé. Des autobus ou des camions qui tournent à droite roulent parfois sur le trottoir où les piétons attendent de traverser, laissant des traces visibles au sol.

Mme Héroux et d'autres citoyens ont d'ailleurs demandé à ce que la configuration y soit revue.

«C'est quelque chose qui va être analysé comme plus en profondeur. Est-ce qu'il y a des discussions qui pourraient avoir lieu avec la RTCS? Est-ce qu’eux peuvent revoir certains trajets? C'est des questions qui se posent. Est-ce qu'il y a du marquage au sol qui peut être effectué», s’est questionnée Mme Campagna.

Avant d'envisager d'autres modifications, la Ville compte évaluer la circulation dans le secteur avec la nouvelle signalisation qui entrera officiellement en vigueur lundi soir.