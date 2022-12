Les jeux de société en vogue pour les Fêtes

Comme chaque année, et particulièrement depuis le début de la pandémie, les jeux de société ont la côte dans le temps des Fêtes. Cette année, comme il n'y a plus de limites aux rassemblements, ce sont les jeux d'animation pour les soirées qui sont les plus populaires.

• À lire aussi: Vous êtes malades, vous avez des symptômes, pas de fêtes de famille!

• À lire aussi: Louis Garneau joue au père Noël avec un don de 40 vélos

• À lire aussi: Des paniers de Noël pour 1425 familles de Trois-Rivières

«Plusieurs personnes viennent pour des jeux de party surtout depuis qu'on peut avoir un Noël en personne. Il y en a un engouement pour animer les soirées», a indiqué le gérant de la Boutique Imaginaire de Sherbrooke, Kevin Humble.

Pour plusieurs, d'ailleurs, se rassembler pour jouer est une tradition incontournable du temps des Fêtes. «À toutes les années, on se fait un après-midi ''jeux de société''. Chacun amène les jeux de société qu'il a à la maison et chaque année la tradition est d'en acheter un nouveau pour pouvoir l'essayer», a avoué gaiement une cliente de la Biblairie GGC.

Les jeux de société pour enfants sont aussi populaires chaque année. Ce sont des jeux stimulants pour les jeunes qui font des cadeaux idéals selon l'assistante-gérante du département des jouets à la Biblairie GGC. Cette année, les meilleurs vendeurs sont des incontournables qui sont appréciés depuis plusieurs années des petits. «Nos incontournables ce sont le Croque Carotte et le Taxi», a souligné Camille Mathieu-Roy.

Des jeux spécialisés sont aussi disponibles pour un public plus niché, passant des jeux de bières à Harry Potter, tous y trouveront leur compte à un prix relativement similaire aux années précédentes. Des jeux de société sont disponibles pour tous, sous toutes les formes. Un cadeau idéal pour le premier Noël de retour à la normal pré pandémique.