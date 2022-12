L’opposition de Montréal réclame une baisse de taxes

L’opposition à l’hôtel de ville, Ensemble Montréal, presse l’administration de Valérie Plante d'annuler sa hausse des taxes qui «étouffe encore plus les Montréalais» et plaide pour les diminuer.

En conférence de presse, mercredi, le chef de l’opposition, Aref Salem, a accusé l’administration de Valérie Plante de «faire la gourmande en pigeant plus de 118 millions dans [les] poches [des Montréalais]» avec sa hausse de taxes de 4,1% présentée dans le budget 2023.

«Depuis l'arrivée au pouvoir de Projet Montréal, les dépenses ont augmenté de 30 %. Dans le contexte actuel, ils auraient pu se garder une gêne, mais la logique de l'administration, c'est de dépenser toujours plus», a déploré M. Salem.

Pour donner «une bouffée d'air aux Montréalais.es», Ensemble Montréal propose de limiter la hausse des taxes relevant du conseil municipal à 2,9% pour le résidentiel et 1,9% pour le non résidentiel, ce qui permettrait, selon le parti, de réinjecter 35,5 millions $ dans leur portefeuille.

«Avec l'inflation et l'augmentation des taux directeurs, tout le monde en arrache. Si l'on veut maintenir l'abordabilité de l'habitation à Montréal, l'administration doit se serrer la ceinture, limiter ses dépenses et donc limiter la hausse de taxes», a pour sa part ajouté Alan DeSousa, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances.

Programmes d’aide pour les commerçants

L’opposition déplore également que la municipalité n’ait présenté aucun plan d’action pour aider les commerçants.

«En tenant compte de l'ensemble des charges fiscales foncières pour le non résidentiel [les commerçants] devront assumer une hausse moyenne de 34,66 $ par tranche de 1000 $ d'évaluation, ce qui est au-dessus du taux moyen de 24,23 $ des commerces canadiens», peut-on lire dans un communiqué.

«Entre la COVID-19, la plus forte inflation depuis 40 ans et les programmes d'aide qui tardent à être réformés malgré les appels à l'aide, l'administration Plante-Ollivier leur donne un coup massue supplémentaire plutôt que de leur tendre la main», a affirmé Laurent Desbois, vice-président de la Commission sur les finances et de l'administration.