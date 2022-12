Louis Garneau joue au père Noël avec un don de 40 vélos

L’homme d’affaires Louis Garneau s’est transformé en père Noël mardi après-midi en livrant une précieuse cargaison de vélos neufs à l’organisme Mères et monde de Québec.

Au total, ce sont 40 vélos qui seront remis à des organismes pour souligner les 40 ans de l’entreprise Louis Garneau Sports. À l’approche du temps des Fêtes, le moment ne pouvait pas être mieux choisi.

«On a décidé d’aider Centraide en remettant des petits vélos pour enfants», a fait part le président et fondateur de Louis Garneau Sports.

Sur les 40 vélos, 20 ont été remis hier à Mères et monde de Québec, soutenu par Centraide, tandis que l’autre moitié est destinée à un organisme de la région de Toronto.

«On veut faire pédaler les enfants. Quand je lis que les jeunes sont moins en forme, cela m’interpelle. J’ai fait du vélo toute ma vie. Dans mon temps, il n’y avait pas de tablette. On allait jouer dehors et on allait pédaler», a ajouté l’homme d’affaires.

Ce généreux don coïncide avec le lancement d’une nouvelle gamme de vélos pour enfants ultralégers en aluminium vendus en ligne exclusivement.

«Cela fait partie de notre plan de relance [...]. On a eu un passage difficile, mais on vient d’avoir une année qui a été bonne financièrement par rapport aux dix dernières années et on est du monde qui aime ça donner. On approche Noël et il y en a pour qui ça va être plus difficile pour toutes sortes de raisons. Ça me fait plaisir de donner. Noël, c’est le partage, c’est l’amitié. On est dans ce mood-là présentement», a dit M. Garneau.

Il donne aussi des casques de vélo

En cours d’entrevue, l’homme d’affaires a décidé de bonifier son don en offrant 20 casques de vélo aux enfants soutenus par l’organisme.

Pour la coordonnatrice générale, Diane Thibault, il ne fait aucun doute que ces vélos feront bien des heureux.

Ils seront attribués par tirage au sort et remis aux gagnants lors des premiers jours du printemps. Quelques-uns pourraient très bien aussi se retrouver sous le sapin, selon le souhait exprimé par le père Noël.

Mères monoparentales

L’organisme Mères et monde vient en aide à de jeunes mères, âgées de 16 à 30 ans, monoparentales pour la plupart, pour les soutenir dans leurs études afin de développer leur autonomie.

Mme Thibault souligne que, sur une base annuelle, une centaine de familles reçoivent différents services dispensés par l’organisme, qui offre de l’hébergement et un service de garde.

«C’est un don qui nous tombe du ciel», a réagi Mme Thibault, qui ne s’attendait pas du tout à recevoir cette belle surprise.

«Besoins grandissants»

«On a des besoins qui sont grandissants après deux ans de pandémie et avec l’inflation. On fait face à beaucoup plus d’enjeux», a affirmé Anne-Marie Boissonnault, vice-présidente au développement philanthropique pour Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.