QS veut un moratoire sur les claims miniers

Québec solidaire (QS) a réclamé mercredi un moratoire sur les claims miniers près des lieux de villégiature et des municipalités, dénonçant le «bar ouvert» qu’est devenu le sous-sol pour les minières.

«Ce n'est pas normal que les compagnies minières soient maîtres du territoire, peu importe la volonté des citoyens ou leurs élus. C'est une vision d'un autre siècle et il faut que ça change», a indiqué Alejandra Zaga Mendez, responsable solidaire en matière d'environnement dans un communiqué.

«Ça fait des années que les villes et les MRC se mobilisent pour mettre un frein au Far West des claims miniers, mais le gouvernement les ignore et déroule le tapis rouge aux entreprises minières», a ajouté la députée solidaire.

La formation politique de gauche profite de la tenue de la COP15 pour souligner le leadership des municipalités en matière de protection de la biodiversité, un engagement municipal qui contraste avec l’inaction du gouvernement Legault.

«Ça fait longtemps qu'on a compris à Québec solidaire que de mettre les villes au cœur de notre stratégie de protection de la nature est un gage de réussite!» a affirmé Étienne Grandmont, responsable solidaire en matière d'affaires municipales.

QS estime que la CAQ doit répondre aux demandes des villes, en réformant la Loi sur l’expropriation pour leur permettre la création d’espaces verts et la protection des espaces naturels.

«Dans les villes et les villages du Québec, il y a une nouvelle génération d'élus qui mène la charge pour le climat et pour la protection de la biodiversité, la CAQ devrait s'en inspirer», a ajouté M. Grandmont.