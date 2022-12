Réduire les effets de la sclérose en plaques avec l’entraînement

Une Trifluvienne qui a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2015 est parvenue à retrouver une vie beaucoup plus normale grâce à l’entraînement physique.

Lorsque Julie Imbault a appris être atteinte de la malade, elle avait perdu la vue d’un œil et avait de la difficulté à marcher. Bouger était un défi. Mais même si c'était difficile, intégrer l'entraînement à son quotidien lui a permis de réduire les effets de la maladie.

«J'avais des contractions musculaires. C’était horrible, ça me réveillait la nuit. Mes orteils devenaient raides. Ç’a tout disparu. Je sais que c'est vraiment avec l'entraînement parce que même après mon traitement, ça continuait. J’ai vu les effets rapidement sur ma maladie», a expliqué Julie Imbault.

La sclérose en plaques dérègle le système immunitaire. L’entraînement permet d’avoir un système qui travaille mieux et d’ainsi mieux gérer la maladie, a expliqué l’infirmière auxiliaire Josée Vigneault.

La Trifluvienne est maintenant capable de courir trois kilomètres et de pratiquer 30 minutes d'entraînement par jour à la maison. Son entraineuse la voit comme une grande source de motivation.

«Mon objectif dans la vie, c'est d'aider le plus de gens possible, d’aider les gens à réaliser leur rêve, s'entraîner et bouger, voir l'entraînement autrement. Elle ne s'entraîne pas pour être plus belle physiquement. Elle s'entraîne pour améliorer sa mobilité, son humeur, sa fatigue, avoir confiance en elle», a expliqué son entraineuse chez Short and Sweat, Isabelle Bonin.

Mme Imbault donnait mercredi une conférence à la Société canadienne de la sclérose en plaques afin de partager son expérience et d'encourager d'autres personnes à se mettre à bouger pour réduire les effets de la maladie.

Elle continue de crier victoire à chaque petit pas. Elle a toujours aimé porter des talons hauts. Elle ne pouvait plus le faire puisqu’elle manquait de stabilité et tombait. Depuis qu’elle s’entraîne 30 minutes par jour, elle a retrouvé cet équilibre et elle réussit ces dernières semaines à remettre ses talons sans perdre l’équilibre. Bouger lui a redonné de la stabilité.