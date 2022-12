Série de braquages: les deux suspects soumis à des conditions sévères

Les deux jeunes suspects dans la série de braquage dans différents quartiers de Montréal ont été libérés, mercredi, en attendant leur retour en cour.

Mickael Ringuette et William Paquin, âgés de 18 et 19 ans, devront respecter des conditions comme un couvre-feu et suivre une médication précise.

Rappelons qu’en espace de trois jours, cinq personnes se sont fait voler.

De ces victimes, deux ont été blessés sévèrement, dont une personne qui aurait été battue à coup de bâton de baseball.

Jeudi dernier, les deux suspects ont été arrêtés par les autorités.

Ils font face à une douzaine de chefs d’accusation, dont voie de fait grave et vol qualifié.