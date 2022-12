Temps d’attente dans les urgences: le Québec, pire province au pays

Le Québec est la province canadienne ou le temps d’attente moyen aux urgences était le plus élevé en 2021-2022.

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, les Québécois attendent en moyenne 19,4 heures aux urgences.

Cette moyenne pour l’ensemble du Canada est de 13,1 heures.

«C’est vraiment la réflexion du terrain, c’est la congestion hospitalière. On le voit très bien, c’est de nombreuses heures que les Québécois passent dans les urgences», constate le Dr Gilbert Boucher de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec.

Ce dernier s’attend d’ailleurs à ce que ces chiffres soient encore pires dans le rapport de l’année prochaine.

«Les statistiques ne vont pas dans la bonne direction cette année», dit-il en entrevue à LCN.

Période difficile

L’arrivée de l’automne et la multiplication des infections à l’influenza et aux virus respiratoires rendent la situation très difficile actuellement dans les urgences.

«Depuis deux mois, avec l’influenza c’est extrêmement difficile. On a déjà tous nos problèmes qu’on voit tous les jours et en plus il y a l’influenza alors les taux d’occupation sont très élevés», rapporte le médecin.

Le taux d’occupation des urgences de la province, présentement, dépasse 130%.

Cinq hôpitaux du Grand Montréal ont un taux d’occupation supérieur à 200%.

Écoutez l'entrevue avec le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique sur QUB radio :



«Je peux vous dire qu’il y a neuf urgences ce matin à Montréal où c’est très paralysé. Pas parce que les équipes ne sont pas là, pas parce qu’on n’a pas de lits à l’urgence, c’est juste que les lits sont occupés par des patients qui ne devraient pas être là», explique le Dr Boucher.

Les médecins urgentistes craignent d’ailleurs l’arrivée du temps des Fêtes et les rassemblements qui ont lieu durant cette période.

«Faut pas se le cacher qu’on a une certaine crainte. On sait qu’il va y avoir beaucoup de rencontres intergénérationnelles. Pour l’instant, les centres pédiatriques, ça semble se calmer un petit peu depuis une semaine, mais on sait qu’il y a toujours un délai vers les adultes», affirme le médecin.

Il s’inquiète surtout pour les aînés.

« Ce qui nous fait peur, c’est que les personnes âgées, les personnes à risque dans les fêtes de famille, soient infectées et eux, c’est des grands utilisateurs des lits d’hospitalisation et en ce moment le réseau est vraiment très congestionné», soutient le Dr Boucher.