Travail des retraités: Des mesures fiscales incitatives attendues

Si Québec souhaite encadrer le travail des adolescents à 14 ans, les retraités attendent toujours après des mesures fiscales incitatives pour retourner au travail.

Pierre Guay a pris sa retraite en 2013, après plus de 35 ans dans les centres jeunesse, mais après quelques mois de repos, l'envie de travailler est revenue au galop.

«Conducteur d'autobus scolaire, j'avais ça dans ma tête dans mes dernières années et je me disais un jour je vais le faire», a affirmé le retraité de 64 ans.

Il est aujourd’hui chauffeur d'autobus pour Intercar. «Je roule environ 200 km par jour. Avec les congés, l'horaire flexible, la camaraderie avec les enfants, ça fait que c'est un travail extraordinaire.»

Il incite même d'autres retraités à recommencer à travailler. «On dirait que j'ai repris la vie, j'ai repris le goût. À 64 ans, je me lève je pars, j'ai le goût de travailler, j'ai le goût de partir mon autobus, j'ai le goût d'aller chercher les enfants.»

Plusieurs retraités sont cependant frileux à faire leur retour sur le marché du travail. Ils craignent d'être pénalisés lors de leurs impôts.

«Il y a des gens, aller travailler, c'est à gain zéro. Si je gagne 2000$, je vais être pénalisé et me faire enlever 200$ dans ma pension de Sécurité de vieillesse. Un dans l'autre, je n’y gagne pas», a expliqué Patrice St-Pierre, directeur général de la FADOQ régionale.

Un non-sens pour les employeurs, qui voient en les retraités, de la main-d’œuvre qualifiée et à portée de main.

«Les retraités sont vraiment les bienvenus chez nous pour une deuxième carrière. Pour nous c'est vraiment une force de travail qu'on courtise et qu'on tente d’attirer chez nous le plus possible», a affirmé quant à lui Hugo Gilbert, président chez Intercar.

En pleine pénurie de main-d’œuvre, plusieurs aimeraient que le gouvernement fournisse plus d'incitatifs financiers pour les retraités.

«Il serait intéressant de donner un congé de cotisation aux personnes de 65 ans et plus qui retournent au travail à la régie des rentes. Si le gouvernement met plus de mesure, à ce moment-là tout le monde va être gagnant dans ces situations», dit Patrice St-Pierre.

«La question, c'est pourquoi ce n'est pas déjà fait, on a une pénurie qui est extraordinaire, on doit faire venir des travailleurs étrangers pour pallier à tout ça, et nos retraités, qui sont encore dans la fleur de l’âge sont pénalisés, si y viennent travailler dans un autre domaine. Ça pourrait être une solution très facile», questionne Hugo Gilbert.