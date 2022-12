Vitesse sur les routes: «l’écoute est là, les actions manquent»

Magali Loiselle, citoyenne militante pour que les voitures ralentissent, regrette l’inaction des élus face à la vitesse excessive de certaines automobilistes, alors que Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec, affirme que «c’était un drame évitable».

«Je ne m’explique pas que la vie de nos enfants à la grandeur de la province ne soit pas la priorité numéro 1; ça ne s’explique pas», déclare madame Loiselle.

Lorsqu’elle dénonce ces actions, «la plupart du temps, on ne répond pas», dit-elle, et lors de ses rencontres, «on se bute à une lenteur, à un manque de réaction», déplore-t-elle.

«L’écoute est là, les actions manquent», selon la citoyenne engagée.

«On est témoin régulièrement de gens qui doublent la limite de vitesse», dit-elle, ajoutant avoir observé un radar affichant 64 km/h à côté d’une pancarte «maximum 30 km/h».

«C’est une inquiétude de tous les jours» pour les parents du quartier.

Madame Loiselle recommande aux citoyens inquiets de communiquer avec les élus municipaux, mais également de garder une veille dans leur quartier.

Selon Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec, «c’était un drame évitable».

«Les limites de vitesse ne sont vraisemblablement pas respectées souvent», ajoute-t-elle.

Des propositions afin de réduire les accidents

Les actions proposées par la directrice de Piétons Québec consistent entre autres en :

- une saillie (ou une avancée) du trottoir dans la rue, ce qui permet aux piétons d’être plus visibles;

- un changement dans la direction des rues pour décourager la circulation transit «parce qu’on sait que c’est un des enjeux», précise-t-elle;

- augmenter la présence policière.

Finalement, la directrice affirme que l’on de se pencher sur «un autre point important dont on parle peu, c’est que c’est un VUS qui est impliqué dans la collision et on sait que ces véhicules sont plus dangereux en cas de collision avec un piéton et que la visibilité est réduite parce qu’ils sont plus haut, particulièrement pour les enfants, y a un grand angle mort à l’avant».

«Absolument, des aménagements de la ville, il en faut plus, mais il faut aussi que les gens se responsabilisent», déclare la mairesse Valérie Plante.